Nuoto: Esordienti in gran forma nella vasca di Albenga

Albenga. Dopo la parentesi festiva è toccato agli Esordienti A e B riaprire le ostilità coi loro campionati regionali, giunti alle terze prove, disputati come di consueto nei raggruppamenti di Levante, Centro-Levante e Ponente ligure. Per quanto riguarda il Ponente, le gare sono andate in scena ad Albenga.

Risultati sorprendenti per le giovanissime speranze del nuoto locale e grandi soddisfazioni per i loro tecnici. Le migliori prestazioni tecniche sono state ottenute da Emma Balbis e Gabriele Mirotta. Nella categoria B molto bene Giuseppe Serafini, Benedetta Di Marco, Davide Marocchi e Francesco Rossi. In vasca Nuoto Club Liguria, Rari Nantes Imperia, Idea Nuoto, Doria Loano e Amatori Nuoto Savona.

Fra gli Esordienti A doppiette di Emma Balbis, Carlo Ciarlo, Sofie Alberti e Gabriele Mirotta e fra gli Esordienti B due volte sul gradino più alto del podio Benedetta Di Marco, Nicole Imbesi e Francesco Rossi.

Vittorie singole e piazzamenti d’onore per Giuseppe Serafini, Anna Marzorati, Davide Marocchi, Diego Cerruti, Amelia Celiberti e Gaia Alberti.

Medaglie d’argento e di bronzo sono state conquistate da Giulia Accotardi, Giorgia Cerruti, Francesco Vigolungo, Simone Bocchio, Edoardo Bolla, Federico Bosticco, Emanuele Pandolfi, Joel Pontanato, Daniel Alfonso, Matilde Riccardi, Letizia Vulpetti, Anna Magliano, Beatrice Arcolano, Maya Banella, Gaia Bonaccorso, Renzo Bedin, Pietro Zangrandi, Leonardo Macheraldo, Edoardo Campi, Daniele Vernaleone, Maya Scainda, Eleonora Lupi, Chiara Ballarini, Alessandro Cominato, Lorenzo Bolero, Filippo Saluzzo, Mattia Borrello, Pietro De Andreis E Gaia Guerrero.

Di seguito i podi della manifestazione.

100 misti femminili B

2008

1ª Di Marco Benedetta (N.C. Liguria) 1’29″5

2ª Marzorati Anna (Idea Sport) 1’31″8

3ª Accotardi Giulia (N.C. Liguria) 1’35″3

2009

1ª Imbesi Nicole (Idea Sport) 1’38″2

2ª Balbis Anna (Idea Sport) 1’41″2

3ª Cerruti Giorgia (Amatori Savona) 1’42″8

100 misti maschili B

2007

1° Rossi Francesco (Idea Sport) 1’29″9

2° Vigolungo Francesco (Doria Loano) 1’31″1

3° Bocchio Simone (Amatori Savona) 1’34″1

2008

1° Serafini Giuseppe (Amatori Savona) 1’29″0

2° Bolla Edoardo (Amatori Savona) 1’33″3

3° Marocchi Davide (Amatori Savona) 1’33″3

100 stile libero maschili A

2005

1° Mirotta Gabriele (Idea Sport) 1’00″1

2° Bosticco Federico (Idea Sport) 1’06″0

3° Pandolfi Emanuele (N.C. Liguria) 1’07″2

2006

1° Ciarlo Carlo (Amatori Savona) 1’11″4

2° Pontanati Joel (Doria Loano) 1’12″0

3° Alfonso Daniel (N.C. Liguria) 1’12″4

100 stile libero femminili A

2006

1ª Balbis Emma (Idea Sport) 1’05″4

2ª Celiberti Amelia (Idea Sport) 1’08″4

3ª Riccardi Matilde (Idea Sport) 1’08″8

2007

1ª Alberti Sofie (Idea Sport) 1’11″1

2ª Magliano Anna (Amatori Savona) 1’15″2

3ª Vulpetti Letizia (Amatori Savona) 1’15″3

50 farfalla femminili B

2008

1ª Marzorati Anna (Idea Sport) 43″2

2ª Ercolano Beatrice (Idea Sport) 44″2

3ª Banella Maya (N.C. Liguria) 47″9

2009

1ª Imbesi Nicole (Idea Sport) 45″1

2ª Alberti Gaia (Idea Sport) 47″1

3ª Bonaccorso Gaia (Idea Sport) 54″4

50 farfalla maschili B

2007

1° Rossi Francesco (Idea Sport) 40″2

2° Calcagno Gianluca (N.C. Liguria) 40″5

3° Bedin Renzo (N.C. Liguria) 43″0

2008

1° Marocchi Davide (Amatori Savona) 42″6

2° Zangrandi Pietro (Doria Loano) 45″6

3° Macheraldo Leonardo (Idea Sport) 46″3

200 farfalla maschili A

2005

1° Cerruti Diego (Amatori Savona) 2’40″6

2° Campi Edoardo (Idea Sport) 2’44″6

3° Vernaleone Daniele (Idea Sport) 2’48″5

200 farfalla femminili A

2006

1ª Celiberti Amelia (Idea Sport) 2’50″9

2ª Marzorati Anna (Idea Sport) 2’52″2

200 dorso femminili B

2008

1ª Di Marco Benedetta (N.C. Liguria) 3’12″0

2ª Scianda Maya (Idea Sport) 3’14″2

3ª Accotardi Giulia (N.C. Liguria) 3’15″7

2009

1ª Alberti Gaia (Idea Sport) 3’34″2

2ª Lupi Eleonora (N.C. Liguria) 3’50″0

3ª Ballarini Chiara (N.C. Liguria) 3’53″0

200 dorso maschili B

2007

1° Calcagno Gianluca (N.C. Liguria) 3’15″8

2° Cominato Alessandro (Doria Loano) 3’31″7

3° Boero Lorenzo (R.N. Imperia) 3’55″2

2008

1° Verdes Artur (Doria Loano) 3’43″8

2° Saluzzo Filippo (R.N. Imperia) 3’48″2

3° Borrello Mattia (N.C. Liguria) 3’53″2

200 misti maschili A

2005

1° Mirotta Gabriele (Idea Sport) 2’36″7

2° Cerruti Diego (Amatori Savona) 2’39″0

3° Campi Edoardo (Idea Sport) 2’42″5

2006

1° Ciarlo Carlo (Amatori Savona) 2’51″8

2° Pontanari Joel (Doria Loano) 2’59″0

3° De Andreis Pietro (Idea Sport) 3’00″1

200 misti femminili A

2006

1ª Balbis Emma (Idea Sport) 2’40″5

2ª Riccardi Matilde (Idea Sport) 2’49″5

3ª Guerrero Gaia (Idea Sport) 2’49″9

2007

1ª Alberti Sofie (Idea Sport) 2’59″9

2ª Magliano Anna (Amatori Savona) 3’01″2

3ª Vulpetti Letizia (Amatori Savona) 3’01″3