Notte del Liceo Classico al “Giordano Bruno” di Albenga

Albenga. Aderendo per il secondo anno consecutivo alla Notte Nazionale del Liceo Classico, il Liceo Giordano Bruno ha deciso di scegliere l’amore come linea guida delle attività proposte: conferenze, letture, spettacoli, giochi, degustazioni e ogni altro mezzo per dimostrare non solo l’eternità del mondo classico e dei suoi temi ma la curiosità che possono suscitare.

“Che cosa muove agli studi – classici e non solo – in fondo, se non l’amore? Se poi avesse ragione Platone o Lucrezio, ognuno deciderà”.

Durante la serata saranno impegnati illustri professori conoscitori del mondo classico e gli studenti del “Classico Giordano Bruno” in una notte di cultura e divertimento.

“In occasione di questa importante iniziativa, significativo momento per promuovere e difendere la cultura umanistica, la scuola sarà aperta al territorio” afferma il dirigente scolastico Simonetta Barile.

Programma della Serata

PRIMA PARTE

“Il pensiero”

Aula Magna, terzo piano, sede di via Dante

Ore 17.30 – accoglienza e saluti del Dirigente Scolastico e delle autorità.

Lettura del brano introduttivo

Ore 18.00 – 20.00

Conversazioni d’amore

Conduce: prof. Jacopo Marchisio

(letture da Platone e Lucrezio)

Prof. Giorgio Barbaria, Quali amori? Quanto amore!

Prof. Mario Moscardini, Eros paidikòs

Prof. Gian Maria Zavattaro, L’amore platonico nel pensiero moderno

Carlo Alberto Sancimino – Eugenio Zerbini, Lettere d’amore antiche (con lettura animata)

Gli interventi (di venti minuti) saranno inframmezzati da rapidissimi “trailer”

delle scene della seconda parte.

Ore 20.00 -21.00

Pausa con degustazione classica

Ore 21.00-24.00

SECONDA PARTE

“L’azione”

Percorso itinerante nelle aule del liceo

Gioco enigmistico Bersaglio antico

Gioco di ruolo Trova l’intruso

A scuola d’amore – Saffo e dintorni

Grandi amori – coppie più o meno probabili dell’evo antico

Alma Venere: la dea, l’arte, le lettere

Cielo, mio marito! – la comicità del teatro latino

Amor cortese, amor scortese – l’eredità classica e le risate medioevali

L’occhio vuole la sua parte – trucco e seduzione secondo Ovidio

Quando l’amore prende per la gola – ricette d’amore.