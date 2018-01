Notte bianca al liceo Chiabrera di Savona: musica, teatro e letture

Savona. Porte aperte dei licei Classici di tutta Italia venerdì 12 gennaio, dalle ore 20.00 alle 23.00, e non mancano gli appuntamenti anche negli istituti savonesi, all’insegna di rappresentazioni teatrali, performance, incontri, letture e tanto altro.

Il liceo classico di Chiabrera si prepara così per il terzo anno alla sua Notte Bianca, partecipando all’edizione 2018 della “Notte nazionale del liceo classico”.

L’idea di una “Notte nazionale del liceo classico” ha visto la luce per la prima volta tre anni fa, su proposta del liceo classico “Gulli e Pennisi” di Acireale, in provincia di Catania. L’evento ha avuto subito il riconoscimento del Miur, ma anche di Unesco Associated Schools e dell’Associazione italiana di cultura classica. In breve tempo più di trecento licei hanno deciso di aderire all’iniziativa, condividendone lo spirito: valorizzare il lavoro e l’impegno degli studenti del liceo classico, riportare l’attenzione su un’istituzione fondamentale del sistema scolastico italiano, ma soprattutto mostrare all’opinione pubblica quanto la cultura classica sia viva e vivace, partecipe della modernità di cui è l’insostituibile fondamento.

I ragazzi del liceo classico Chiabrera, insieme ai loro insegnanti, sono al lavoro per organizzare l’evento. Il programma è ricco e prevede diversi momenti. La serata inizia alle 20 con l’accoglienza degli ospiti. Subito dopo si potrà assistere alle performance degli studenti, che continueranno fino alle 23.00. Sono previsti concerti musicali, rappresentazioni teatrali di classici rivisitati in chiave contemporanea, letture in chiave umoristica, proiezioni, giochi ed esperimenti scientifici e non mancherà un piccolo rinfresco.