Non solo gemellaggio: corsi, laboratori e incontri per il Comitato Loano-Frencheville

Loano. E’ in programma per sabato 27 gennaio alle 20, presso la biblioteca civica di Palazzo Kursaal a Loano, il consueto “apericena sociale” organizzato dal Comitato per Gemellaggio Loano-Frencheville. L’evento è aperto a tutti, soci, amici, simpatizzanti e semplici curiosi che vogliano conoscere più da vicino le molteplici attività del gruppo.

“Gli apericena sono gestiti dagli stessi gemellati e da amici e simpatizzanti – spiegano dal Comitato –. Ognuno contribuisce portando una propria specialità culinaria (dolce o salata che sia) oppure una bottiglia di buon vino e tutto viene condiviso fra i partecipanti per una serata in allegria. L’appuntamento si ripropone ogni penultimo sabato del mese nella biblioteca civica e vuole essere un momento conviviale aperto a soci e non soci per ritrovarsi, socializzare e conoscere meglio le iniziative del Comitato”.

Costituitosi nel 1997 per favorire gli scambi tra le due località, gemellatesi proprio in quell’anno, nel corso del tempo il Comitato ha avviato una serie di progetti volti a favorire e diffondere la conoscenza della storia e della cultura francese sul nostro territorio anche in momenti differenti rispetto alle visite e alle giornate di scambio che si tengono annualmente. Parallelamente, i soci hanno ampliato il raggio delle loro attività organizzando corsi, laboratori e momenti di incontro con l’intera comunità, aperti ai soci e a tutti i loanesi.

Ad esempio, ogni martedì sera a partire dalle 20.45 nella sede del Comitato si tiene un corso di lingua francese tenuto da Armelle Ruet e Michèle Dijoux. Il programma didattico prevede l’insegnamento della grammatica e nell’ora successiva momenti di conversazione con l’insegnante madrelingua. Inoltre sono previste, presso la biblioteca civica, proiezioni di film in lingua francese volti ad approfondire la conoscenza della lingua e la comprensione d’ascolto. La quota di partecipazione a sostegno di questa attività per tutto il corso (che si tiene fino al 30 maggio) è di 10 euro. Per poter partecipare è necessario essere iscritti all’associazione.

Nel corso degli anni il Comitato ha dato vita anche alla corale “Gli Scalcinati Cantanti” guidati dall’insegnante Ramon Brusini. Il gruppo, composto da 30 elementi, ha partecipato a diverse manifestazioni organizzate dall’amministrazione comunale e dalle altre realtà del territorio, come il “pranzo solidale” in favore dei terremotati del centro Italia o la “Festa della Torta Ligure” organizzata dall’associazione Vecchia Loano. La corale si riunisce ogni venerdì. Il repertorio sta crescendo costantemente e spazia su tutti i generi e modi, con risultati davvero entusiasmanti. E per il futuro l’attività crescerà ancora, con nuovi brani e nuove iniziative.

Ancora, è stato avviato il laboratorio teatrale de “Gli Scalcinati Teatranti”, condotto da Leila Delli Santi (attrice della compagnia instabile dell’Unitre di Loano e della compagnia “I seri per caso”) con la collaborazione di Angela Di Marco e Agostino Allario. Gli incontri si tengono ogni 15 giorni nella serata di mercoledì. Tra le attività in programma: lettura espressiva; interpretazione emozionale; gestualità ed espressione corporea. Il laboratorio fornisce solo brevi nozioni teoriche, mentre gli incontri verteranno su esercizi pratici come brevi monologhi e dialoghi; improvvisazione; uso del registratore; utilizzo dello specchio a figura intera; esercizi di memorizzazione.

Il Comitato si occupa anche della cura e della manutenzione dell’orto botanico “Loano-Frencheville”, uno spazio di circa 550 metri quadrati nella zona delle scuole Milanesi che è stato anche al centro di un progetto didattico con protagonisti gli alunni delle scuole elementari loanesi.

Quest’anno il Comitato Loano-Frencheville parteciperà al CarnevaLöa con una propria delegazione, in vista poi dell’allestimento di un vero e proprio carro (dedicato ovviamente al gemellaggio) a partire dall’edizione del prossimo anno del carnevale.

In seguito al successo dell’incontro fuori programma con i gemellati francesi tenutosi il 16, 17 e 18 giugno 2017 ad Embrun e in vista di quello di che si terrà quest’anno in occasione del ventennale del gemellaggio, tra il 18 ed il 20 maggio è previsto un altro incontro “intermedio” fra le due associazioni: “I preparativi per l’incontro a Frencheville sono tuttora in corso ed a breve saranno rese note le modalità per l’eventuale partecipazione. Chiunque può partecipare all’incontro previa la disponibilità a contraccambiare l’ospitalità degli amici francesi il prossimo anno per il 21^ anniversario del gemellaggio”.

“Il Comitato Loano-Frencheville – dicono il sindaco di Loano Luigi Pignocca e l’assessore a turismo, cultura e sport Remo Zaccaria – non solo porta avanti importanti iniziative di promozione e diffusione della cultura dei nostri ‘cugini d’oltralpe’ nell’ambito del gemellaggio con la cittadina francese, ma negli ultimi anni ha dato il via a tantissime altre attività a servizio e beneficio della nostra città e della nostra comunità. Questo impegno costante e variegato è esemplare della vitalità delle molte realtà associative presenti sul nostro territorio e che costituiscono una componente fondamentale del nostro tessuto sociale”.

Sul sito www.loanofrancheville.it si possono trovare tutte le informazioni relative alle attività dell’associazione ed i riferimenti alle persone che possono fornire informazioni di dettaglio sulle previste attività.