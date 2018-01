Il neo gruppo consiliare “100% Pietra” all’attacco: “Scarsa informazione sulle tariffe agevolate per i parcheggi”

Pietra Ligure. Esordio per il nuovo gruppo consiliare “100% Pietra”, la cui costituzione verrà comunicata nella prossima seduta consiliare in programma il 31 gennaio, con inizio alle ore 18:00. A rappresentare il gruppo, una realtà politica nata durante le ultime elezioni amministrative del 2014, sarà il consigliere comunale Nicola Seppone. E proprio in vista del prossimo Consiglio comunale, l’esponente di “100% Pietra” ha depositato questa mattina una mozione con al centro le agevolazioni per i parcheggi.

“Il 10 aprile 2017 veniva ufficialmente presentato il nuovo piano parcheggi di Pietra Ligure. In quell’occasione furono contestualmente portati alla conoscenza dei cittadini i nuovi abbonamenti annuali che, nel caso di sosta negli stalli a pagamento della zona Ajetta, piazza Palmarini e piazzetta Perri, ammontano a 30 euro per i residenti del centro storico e a 50 euro per i residenti in altre zone della città” afferma il consigliere nel documento.

“L’obiettivo del nuovo piano parcheggi, come dichiarato dal sindaco stesso, è quello di tutelare tutti i cittadini e le attività economiche. Alla data odierna gli abbonamenti sottoscritti sono 106 per quanto riguarda i residenti del centro storico e 30 per quanto concerne i residenti nelle altre zone della città: un totale di 136 abbonamenti effettivi”.

“Nonostante le ottime premesse, effettuate in sede di presentazione del nuovo piano, occorre evidenziare una fastidiosa problematica che, purtroppo, colpisce proprio quei cittadini che s’intendono salvaguardare attraverso le novità introdotte. Mi riferisco, in particolare, alla scarsa informazione per quanto riguarda la possibilità, riservata a quelle persone che hanno sottoscritto un abbonamento annuale (residenti e non), di usufruire in maniera gratuita del parcheggio nell’area oggetto di abbonamento. In sostanza, quindi, molte persone continuano a pagare quotidianamente la tariffa ad ore, ignari della possibilità di sottoscrivere un abbonamento annuale in grado di farli risparmiare notevolmente. Il problema, quindi, è sostanzialmente di scarsa pubblicità in merito a questa opportunità. E proprio questa poca rilevanza, se da un lato può giovare alle casse della ditta appaltatrice dei parcheggi della città (che sicuramente, per ovvie ragioni, non avrà fra i suoi interessi primari quello di promuovere una notizia di questo tipo), dall’altro lato penalizza notevolmente i cittadini, in larga parte all’oscuro di questi potenziali vantaggi” aggiunge ancora Seppone.

“E il numero di abbonamenti sottoscritti sinora (da aprile 2017 sono appena 136 in tutta la città!) la dice lunga sulla inadeguata promozione di questo servizio. Dato che, con il nuovo piano dei parcheggi, l’intenzione è anche quella di “tutelare i cittadini e le attività commerciali”, sarebbe più che opportuno far emergere e pubblicizzare nel modo più evidente possibile questa opportunità che, come ho già avuto modo di spiegare anche attraverso i numeri, per la maggior parte dei cittadini è, di fatto, inesistente (in quanto non conosciuta)”.

E il consigliere comunale conclude: “Chiedo al Consiglio comunale di impegnare la Giunta ad attivarsi al fine di installare dei cartelli chiari ed evidenti nei pressi delle casse automatiche dei parcheggi (della zona Ajetta, piazza Palmarini e piazzetta Perri), che indichino espressamente la possibilità di sottoscrivere un abbonamento annuale per i cittadini residenti e non. Inoltre, si chiede di pubblicizzare questa opportunità anche attraverso tutti gli altri strumenti utili a rendere noto alla cittadinanza l’esistenza di questo servizio”.