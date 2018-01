Il Natale americano raccontato a Bergeggi

Bergeggi. Domenica 7 gennaio alle 18, a Bergeggi, presso la sala polifunzionale della SPA Nova Luna et Stellis – Dominio Mare di via XXV aprile, andrà in scena “(The Norman Rockwell) Christmas Show”.

Si tratta di uno spettacolo di musiche, canzoni e immagini dedicato alla tradizione del Natale americano.

In scena ci saranno Elena Buttiero (pianoforte), Marta Delfino (voce e pitture) e Ferdinando Molteni (narrazione e voce). L’ingresso è libero.