Nasce il comitato elettorale “Fai Vincere Carcare” per la creazione di una lista civica

Carcare. Si chiama “Fai Vincere Carcare” il comitato elettorale istituitosi spontaneamente a Carcare e che vuole essere una “aggregazione di forze civiche, culturali e politiche con l’obiettivo di avviare un progetto amministrativo in vista delle prossime elezioni comunali della primavera 2018”.

Il comitato nasce dal presupposto che “a Carcare si avverte in maniera diffusa la necessità di riacquisire un ruolo strategico della città sul piano dell’immagine e sostanziale con la capacità di elaborare progetti e proposte innovative assenti negli scorsi 9 anni di gestione amministrativa. I promotori del comitato considerano la lista civica lo strumento più idoneo per facilitare il confronto, la partecipazione ed il coinvolgimento dei cittadini sui problemi di Carcare per costruire un’alternativa all’attuale inadeguata e maldestra amministrazione”.

“Il comitato elettorale, sentiti i cittadini, formerà una lista civica fortemente innovativa rispetto al passato, più incisiva sui singoli problemi, più vicina all’ascolto dei cittadini, più aperta all’informazione pubblica delle deliberazioni comunali e soprattutto più aperta al contributo dei giovani e da chi si sente deluso e lontano dalla politica amministrativa che la giunta di centro-destra in questi 9 anni ha svolto chiusa all’interno del ‘palazzo’ comunale”.

“Il comitato ha in programma l’immediato coinvolgimento del maggior numero di cittadini sulla proposta-progetto organizzando riunioni aperte al confronto e all’elaborazione programmatica dei temi rilevanti per la comunità carcarese”.

I fondatori del comitato elettorale “Fai Vincere Carcare” sono: Chiara Bertoli, Claudio Gallo, Gino Guastamacchia, Massimo Marini, Rodolfo Mirri, Giorgio Sobrero e Marina Zanini. “Per contattare e collaborare col comitato è previsto a breve un blog e iniziative operative anche su Facebook e Twitter di cui sarà data ampia informazione”.