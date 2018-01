Musica di qualità sul mare: nasce la rassegna “Inverno d’autore”

Finale Ligure. Musica di qualità, location esclusive sul mare e gastronomia: questa è la ricetta per una nuova rassegna che punta a rivitalizzare l’inverno della riviera di ponente. L’idea nasce dall’incontro e dall’amicizia di Roberto Grossi e Massimo Schiavon, direttori artistici di importanti festival musicali, tra i quali il “Premio Nazionale per la Canzone d’Autore Emergente, Varigotti Festival” e “Queste Piazze davanti al Mare” di Laigueglia.

La nuova rassegna, denominata “inverno d’Autore”, sancisce l’integrazione e lo sviluppo nel periodo invernale della rassegna “Mezzaluna d’autore” che si svolge nello storico locale Alassino in riva al mare, giunta alla quinta edizione, con i nuovi appuntamenti musicali che si svolgono nella splendida cornice della Fortezza di Castelfranco a Finale Ligure, con il sostegno della fondazione “Compagnia di San Paolo”.

Lo scopo è quello di sviluppare sul territorio eventi culturali e musicali di qualità anche nei periodi di basso afflusso turistico, in location particolarmente suggestive e con anche la possibilità di cenare in contesti esclusivi. Tra i concerti in programma segnaliamo in particolare Mauro Ermanno Giovanardi il 5 gennaio a Castelfranco, Lorenzo Monguzzi, il 31 gennaio all’Osteria della Mezzaluna di Alassio e l’1 febbraio alla Fortezza di Castelfranco, e Fabrizio Casalino, il 28 febbraio nel locale alassino e il 2 marzo nella fortezza finalese. L’ingresso è libero.