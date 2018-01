Murialdo, l’acqua si porta via il guado: di nuovo isolate le frazioni Pallareto, Conradi e Fucine

Murialdo. Da questa mattina le frazioni di Pallareto, Conradi e Fucine, a Murialdo, sono nuovamente isolate. L’acqua del fiume, infatti, ha portato via una parte del guado che permetteva il transito delle auto.

Il guado era stato costruito in sostituzione del ponte crollato nel novembre 2016, durante l’alluvione (qui sotto un’immagine della costruzione del guado, a valle del ponte spezzato).

Durante la notte l’acqua ha portato via diversi metri del guado, rendendolo di fatto intransitabile. Tra l’altro in zona si registrano problemi anche con i telefoni.

Al momento le frazioni sono raggiungibili solamente in fuoristrada, passando per una via alternativa, quella dei Grassi: “Siamo già all’opera – spiega il sindaco Ezio Salvetto – ed entro fine giornata dovremmo riuscire a garantire il transito su questa viabilità provvisoria a tutte le auto. Quanto al guado, ci siamo già attivati sentendo le ditte per conoscere l’importo dei lavori, che partiranno appena possibile”.