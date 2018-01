Mountain bike: al via lunedì le iscrizioni alla 24h of Finale

Finale Ligure. Lunedì 15 gennaio apriranno le iscrizioni alla ventesima edizione della 24h of Finale che si svolgerà da venerdì 18 a domenica 20 maggio sull’altopiano delle Manie a Finale Ligure.

Per registrarsi alla gara basta andare sul sito 24hfinale.com, accedere alla pagina iscrizioni e seguire la semplice procedura guidata.

In relazione alla modifica del format dell’evento per cui Solo e Team torneranno nuovamente a correre tutti assieme, è stato introdotto un numero limite di rider che potranno essere in contemporanea sul percorso fissato ad un massimo di 400 e suddiviso in 100 Solo e 300 Team. Questo tetto permetterà di fruire al meglio il meraviglioso tracciato.

Dato il numero chiuso predisposto dall’organizzazione non bisogna quindi indugiare ad iscriversi in fretta, evitando di rischiare di perdersi quest’edizione che promette di essere davvero rivoluzionaria.

Tante sono le sorprese dedicate alla VentAge Edition che celebra i venti anni di storia della 24h of Finale come sempre tanta musica, concerti, lo spettacolo del Toboga Stadium ed eventi collaterali che regalano ad ogni iscritto non una gara standard come tante altre, ma un evento unico ed irripetibile.

Nella quota di iscrizione sono compresi un buff originale edizione limitata 24hFinale VentAge Edition, la maglietta ufficiale dell’evento ed altri gadget, oltre a quattro buoni pasto, l’utilizzo dei servizi come le docce e il lavaggio bici, l’assistenza meccanica in paddock e naturalmente la piazzola dove sistemare la propria tenda.

È fondamentale indicare l’area nella quale si desidera campeggiare contestualmente all’iscrizione, tenendo presente che alcune aree sono riservate esclusivamente ai concorrenti solitari.

Questo fattore non va sottovalutato considerando che il numero limitato di aree costringe ad avere un sistema di prenotazione che permette ai più veloci di aggiudicarsi le aree più vicine all’area cambio e ai servizi della manifestazione.

All’interno del form d’iscrizione c’è la possibilità di richiedere aree campeggiabili munite anche di allaccio alla corrente elettrica (disponibile solo in alcune zone) e sono anche indicate le zone di campeggio dove è prevista copertura wi-fi, comunque garantita nella zona antistante il palco.

Per festeggiare il ventennale della 24h of Finale verrà introdotta una categoria apposita Bike Vintage alla quale tutti possono partecipare, rimanendo comunque iscritti anche nella Categoria di appartenenza, previo utilizzo di bici d’epoca compresa tra gli anni Ottanta e Novanta.

Sono previsti premi speciali per chi parteciperà alla categoria Bike Vintage. Per parteciparvi è importante durante la fase di registrazione di indicare anche se si desidera prendere parte a questa categoria.

Prendere parte alla 24h of Finale è molto di più che partecipare ad una gara di mountain bike: c’è tutto il contorno che fa la differenza. Iscriversi per tempo significa avere più possibilità di scelta di personalizzare la propria esperienza rendendola speciale.