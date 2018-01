Il momento di mettere in moto la moto si avvicina: assicurazioni più convenienti 2018

30L’appena concluso Motor Bike Expo 2018 tenutosi a Verona, ha fatto tornare in tutti i biker la voglia di ritirare fuori il loro bolide a due ruote, magari anche per utilizzare qualche componente acquistata alla fiera. L’evento ha convinto anche tanti ad acquistare un nuovo mezzo, approfittando degli sconti proposti all’expo.

Chi ha solo sospeso l’assicurazione nei mesi invernali potrebbe avere ancora tempo prima di preoccuparsi della nuova assicurazione, ma chi ha acquistato un nuovo mezzo o deve stipulare un nuovo contratto assicurativo, si trova a dover confrontare le varie offerte, operazione non sempre rapida ed immediata. Le norme sul tacito rinnovo del 2012 permettono oggi di passare ad un’altra compagnia assicurativa senza doversi preoccupare di disdire l’assicurazione con anticipo. L’unica cosa a cui bisogna prestare attenzione è di avere una copertura attiva nel momento in cui ci si mette in strada.

Cercare l’assicurazione più conveniente

Per cercare una copertura assicurativa che fa al caso vostro, il metodo più rapido è quello di utilizzare i comparatori online. Il settore assicurativo è infatti molto concorrenziale, per questo, solo avendo una panoramica chiara è possibile spuntare i preventivi assicurazioni per motorini e moto più bassi di tutti. I comparatori online di tariffe, altrimenti effettuando la medesima procedura sul sito di ogni singola compagnia, rischia di portare via un’eternità di tempo.

I portali per confrontare le tariffe assicurative richiedono di inserire tutte le informazioni relative al conducente della moto (data di nascita, anno del conseguimento della patente) e al veicolo (targa, cilindrata, tipo di veicolo, anno d’immatricolazione) che possono incidere sul costo dell’assicurazione, per definire un preventivo quanto più possibile dettagliato e preciso, con premio annuo e massimali. Quante più garanzie e coperture si inseriranno, in linea di massima tanto maggiore sarà il costo della RC Moto.

Chi ricerca preventivi assicurazioni per motorini e moto di norma inizia a farlo proprio in questo periodo, in previsione di utilizzare il proprio mezzo con la primavera, per questo motivo è più facile trovare promozioni in corso. Alcuni comparatori famosi sono: 6sicuro.it, assicurazione.it, facile.it, sostariffe.it, chiarezza.it, cercassicurazioni.it e segugio.it.

Assicurazioni più convenienti del 2018

Per risparmiare sulla polizza della moto è bene valutare bene a chi intestare il mezzo, perché i più giovani pagano un premio maggiore in quanto neopatentati. La guida esclusiva va quindi valutata con attenzione. I più giovani potrebbero infatti non resistere dal far provare il proprio mezzo ad un amico, rischiando di pagare i danni in toto. Per risparmiare si può fare una polizza essenziale base, anche se questa esclude i danni al conducente se colpevole del sinistro.

Se la moto viene utilizzata solo per pochi mesi all’anno è conveniente stipulare una RC Moto che permetta la sospensione. Queste formule si possono spesso associare anche ad una polizza per l’auto, che di solito risulta davvero molto conveniente. Per spendere meno, a parità di garanzie, il consiglio è quello di scegliere una polizza assicurativa online con i comparatori. In base ai risultati di questi, le compagnie che sono risultate avere i prezzi più convenienti, per un mezzo di media cilindrata, sono comunque risultate essere poche.