Mistero a Quiliano: auto in bilico sulla strada a Montagna, nessuna traccia del proprietario

Quiliano. E’ mistero, a Quiliano, per un’auto abbandonata e ritrovata in bilico lungo la strada che conduce in località Montagna.

Questa mattina alcuni passanti in transito lungo l’arteria hanno notato la presenza del veicolo, la cui parte anteriore era del tutto oltre il ciglio della strada e quindi pericolosamente in bilico.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Savona, che hanno avviato le operazioni necessarie a riportare il mezzo sulla carreggiata.

Resta da capire come l’auto sia arrivata a trovarsi in quel punto e, soprattutto, in quella pericolosissima situazione. All’arrivo dei soccorritori, infatti, non c’era traccia del conducente. Spetterà alle forze dell’ordine accertare la dinamica di quanto avvenuto.