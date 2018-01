A Millesimo prendono il via le nuove iniziative di Med Lab dedicate ai bambini

Millesimo. Un laboratorio di origami per i bambini della scuola primaria. Oggi pomeriggio, a Millesimo, fa il suo debutto la serie di iniziative di Med Lab, la nuovissima sezione di corsi e laboratori creativi dello studio Med Architetti associati di Cosseria.

Grazie all’interesse del Comune di Millesimo, che proprio lo scorso maggio ha inaugurato la sala dedicata ai piccoli lettori nella biblioteca comunale “Cesare Garelli”, oggi, venerdì 19 gennaio, dalle 14.30 alle 16 prenderà il via una singolare esperienza.

“L’arte degli origami ha origini antiche, è affascinante vedere i bambini alle prese con le pieghe con pazienza e concentrazione – commenta l’architetto Silvia Cibo Ottone – Con la loro inesauribile fantasia gli ingredienti ci sono tutti per un pomeriggio gratuito e da non perdere”. Per informazioni è possibile contattare la Biblioteca allo 019 564007-21 oppure Silvia al 328 2875100.