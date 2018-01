Finale Ligure. Croce Bianca di Finale in festa per l’inaugurazione di una nuova ambulanza che sarà a disposizione dei militi della pubblica assistenza. La cerimonia del taglio del nastro è prevista per domani mattina (28 gennaio) a partire dalle 8,30.

Il nuovo mezzo di soccorso, un Renault Master 2.3 Dci con 130 CV, è di ultima generazione ed è dotato di un pianale ammortizzato per il trasporto specifico di pazienti poli traumatizzati (il sistema evita che il ferito possa subire ulteriori lesioni ed evita che il dolore sia accentuato).

Il programma della cerimonia per l’inaugurazione dell’ambulanza prevede il ricevimento delle consorelle e associazioni nella sede della Croce Bianca, in piazza Donatori di Sangue, tra le 8,30 e le 9,30. A seguire, intorno alle 9,45, è previsto un saluto e l’inizio del corteo per le vie cittadine. Alle 11 sarà invece celebrata la santa messa nella basilica di San Giovanni Battista al termine della quale il mezzo sarà benedetto.

Alle 12,30 ci sarà invece il saluto del presidente e della autorità al quale seguirà un pranzo a buffet a cura della Croce Bianca.