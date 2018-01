Liguria. Meno freddo, ma solo fino a domani, perché i venti si alterneranno tra correnti atlantiche e artiche. Questo significa che – in base alle previsioni del centro meteo Limet – oggi, martedì 16 gennaio, in Liguria avremo dapprima deboli precipitazioni in esaurimento a ridosso dell’appennino orientale e localmente tra Tigullio e Spezzino, in giornata tempo variabile a levante, schiarite più ampie su imperiese e savonese. Ma attenzione – oggi – per burrasca da libeccio persistente al largo; mare agitato, tendente a molto agitato il bacino centro-orientale. Scirocco moderato-teso di ritorno tra Tigullio e Golfo di Genova. Temperature: in sensibile aumento i valori in quota e sulla costa, comprese tra +8/10 e +11/13 gradi, nell’interno viaggeranno tra i -3 e i 10.

Domani, mercoledì 17 gennaio, schiarite ampie, cielo limpido, se si esclude il passaggio di velature o nubi medio-alte possibile al mattino sul settore orientale. Venti in rotazione a maestrale/tramontana, rinforzi al mattino sul golfo di Genova, tendenza a indebolirsi nel corso del pomeriggio per poi rientrare da libeccio al largo al termine della giornata. Mare molto agitato. Temperature in deciso calo nell’interno, temporanei aumenti a fondovalle e sulla costa di estremo levante e ponente.

Giovedì 18 gennaio, nuova libecciata al largo; rinforzi a burrasca. Nubi a levante più compatte a ridosso dei rilievi, più soleggiato a ponente; condizioni meteo-marine sempre proibitive; nuova impennata termica sui rilievi.