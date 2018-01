Meteo, prosegue la perturbazione atlantica: cieli grigi e burrasca

Savona. La Liguria e il savonese sono interessate da una vasta struttura depressionaria che dall’Atlantico si sta muovendo verso il Tirreno determinando cieli nuvolosi, venti forti e precipitazioni. Ed è questa la situazione meteo a cui dovremo abituarci in questi giorni, soprattutto a partire da domani, secondo il centro meteo Limet.

Oggi, domenica 7 gennaio cielo coperto su tutta la regione: deboli precipitazioni interesseranno le zone interne del ponente con quota neve sulle Alpi liguri attorno ai 1500 metri, asciutto altrove con temporanee schiarite tra Tigullio e spezzino. Cessazione dei fenomeni dal pomeriggio con cielo sempre coperto, fatta eccezione per locali e temporanee schiarite sul levante ligure. Venti di burrasca da nord nord est sul centro ponente, moderati/forti sul levante. Mare localmente Agitato al largo. Temperature stazionarie, in lieve aumento sui rilievi. COSTA: Min +7//11 °C / Max +9/+14 °C. INTERNO: Min 1/+7 °C / Max +5/+9 °C.

Domani, lunedì 8 gennaio, attenzione per forte burrasca da nord est sul golfo e allo sbocco delle vallate. Burrasca che girerà di scirocco (sud est) in serata. I cieli saranno coperti su tutta la regione, deboli fenomeni potranno manifestarsi nelle zone interne del ponente con quota neve sulle Alpi liguri al di sopra dei 1500-1600 metri. Asciutto altrove. Dal pomeriggio intensificazione dei fenomeni con rovesci anche forti tra val Bormida e Alpi liguri, piogge deboli su savonese e imperiese costiero ancora asciutto altrove. In tarda serata precipitazioni in estensione a tutto il territorio con rovesci anche temporaleschi. Venti ancora di burrasca tra nord est e sud est e mare agitato.

Martedì 9 gennaio probabile maltempo su tutta la regione con piogge sparse e temporali, quota neve in calo sui 1.200 m a ponente. Fenomeni in indebolimento in serata. Venti forti da sud est con mare agitato, rotazione da sud ovest in giornata con calo dell’intensità. Temperature in calo.