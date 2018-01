Liguria. Una perturbazione atlantica si avvicina da ovest determinando i primi rovesci sulla Liguria. Secondo gli esperti del Centro Limet, lo sprofondamento della saccatura depressionaria presente sull’ovest europeo determina un guasto delle condizioni meteo sul nord-Italia e sulla Liguria.

Le prime avvisaglie dell’imminente cambiamento del tempo si erano mostrate nel corso della giornata di ieri, attraverso il progressivo rinforzo della ventilazione meridionale e la conseguente risalita di nubi medio-basse, di stampo marittimo, verso i bacini costieri del savonese di levante e del genovese di ponente.

Dopo una lunga serie di giornate contraddistinte da sole e stabilità, dunque, questa mattina, ad accogliere gli assonati liguri rinveniamo un’atmosfera decisamente più cupa, in compagnia, qua e là, di una silenziosa, ma insistente pioviggine.

Sono gli effetti della parte più avanzata di un esteso sistema depressionario attualmente affacciato sull’ovest europeo e che tra domani e sabato irromperà sul Mediterraneo, recando una generale recrudescenza della fenomenologia sul nord-Italia, Liguria compresa, ove, a fine evento, le cumulate pluviometriche potranno risultare, localmente, significative sui comparti centro-occidentali.

Tornerà anche la neve in alcune zone del nostro entroterra, in particolare lungo la dorsale alpina di confine tra l’imperiese ed il cuneese, sulla val Bormida e, in misure assai più contenute, anche sulle vette appenniniche tra la val Trebbia e la val d’Aveto. Seguirà, nel corso del fine settimana, un graduale miglioramento delle condizioni meteo, accompagnato però da un netto rinforzo della ventilazione settentrionale ed un modesto calo delle temperature.

Per la giornata di oggi si prevede al mattino cielo molto nuvoloso o coperto su tutta la regione con possibilità di piovaschi intermittenti. Dal pomeriggio intensificazione delle piogge con possibilità di rovesci sui rilievi retrostanti la costa, sempre piogge deboli intermittenti altrove. Venti moderati meridionali, tendenti a divenire tesi da sud est sul settore centro orientale in serata. Mare generalmente mosso ma con moto ondoso in aumento in serata. Temperature in calo nei valori massimi, in aumento in quelli minimi. Sulla costa minime tra 7 e 11 gradi, massime tra 11 e 14 gradi; all’interno minime tra -1 e 5 gradi e massime tra 5 e 9 gradi.