Liguria. Siamo in una situazione di parziale tranquillità, sul fronte meteo, con un intenso flusso atlantico che spazza l’Europa centrale relegando perturbazioni e precipitazioni ai versanti esteri alpini. Da venerdì, però, un affondo più incisivo determinerà un serio guasto del tempo anche sulla Liguria. Sono le previsioni del centro meteo ligure Limet.

Oggi, mercoledì 3 gennaio, dovrà fare attenzione soprattutto chi naviga. Si prevede burrasca da ovest al largo e sul mare antistante la costa imperiese. Nubi medio alte copriranno il cielo di gran parte della regione, mentre sul settore centro orientale costiero, al mattino, vi sarà la presenza anche di banchi di nubi basse ma senza fenomeni. Dal pomeriggio ancora transito di velature da nord verso sud con schiarite più ampie sul savonese. Venti forti da ovest/sud ovest. Temperature in forte aumento sui rilievi nei valori massimi: COSTA: Min 5/9 °C / Max +13/+17 °C; INTERNO: Min -2/+7 °C / Max 7/10 °C.

Domani, giovedì 4 gennaio, transito di velature e possibile qualche banco di nubi basse sul genovese. Aumenta la nuvolosità sui settori costieri in serata. Venti in rotazione ciclonica sul golfo ligure, ancora burrasca da ovest / sud ovest al largo e a fasi alterne sull’imperiese. Mare agitato con onda di Libeccio. Temperature stazionarie al più in lieve calo sui rilievi.

Venerdì 5 gennaio nubi basse in aumento in mattinata con possibili piovaschi dal pomeriggio su spezzino, genovese e savonese, resistono delle schiarite sui rilievi più elevati. Incremento delle precipitazioni in serata con cielo coperto ovunque. Vento moderato dai quadranti meridionali Temperature in calo. Mare ancora agitato ma con moto ondoso in calo.