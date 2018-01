Liguria. Mattinata di sabato ancora perturbata sulla Liguria con piogge sul settore centro-occidentale in esaurimento dal pomeriggio mentre è atteso un miglioramento dalla serata che porterà ad una domenica soleggiata e dalle temperature miti.

La situazione meteo, come previsto dagli esperti di Limet, si è andata deteriorando nelle ultime 24 ore con il ritorno delle nubi e delle piogge sulla Liguria e in particolar modo sul settore centro-occidentale. Un fronte atlantico è riuscito a penetrare nelle maglie dell’anticiclone delle Azzorre che durante la settimana si era nuovamente espanso verso levante. Da qui le prime piogge nella giornata di venerdì anche copiose nelle zone interne del Savonese orientale in un contesto più autunnale che invernale data la massa d’aria umida e mite di matrice oceanica pilotata dalla perturbazione sul Mediterraneo occidentale. La neve ha rifatto la sua comparsa sulle Alpi Liguri/Marittime sopra i 1000 metri e temporanemente sotto i rovesci più intensi fino a fondovalle tra Savonese e Cuneese.

Tra la scorsa notte e questa mattina le precipitazioni hanno insistito e continueranno a insistere sulle medesime zone sopracitate del Ponente ligure e confinanti zone del Piemonte sud-occidentale. Le cumulate di pioggia caduta risultano superiori ai 100 mm nelle valli del Beigua nel Savonese in costante diminuzione fino a pochi millimetri spostandoci verso levante. Le temperature si mantengono su valori superiori alla media del periodo con minime comprese tra 5 e 9°C lungo la costa centro-occidentale, tra 10 e 12°C lungo quella del levante a ovest del Promontorio di Portofino. Valori più bassi nelle zone interne con minime comprese tra -1 e 2°C nell’entroterra centro-occidentale, tra 2 e 9°C in quello di levante. Zero termico intorno ai 1300 metri a ponente, sui 1700/1800 metri a levante.

La situazione meteo vedrà un veloce miglioramento nel corso della seconda parte della giornata odierna con attenuazione dei fenomeni sulle zone di ponente e prime schiarite dalla serata con il minimo di bassa pressione costretto a isolarsi con moto retrogrado verso le Baleari.

L’anticiclone delle Azzorre andrà così a interrompere l’alimentazione del flusso perturbato atlantico sulla Francia ponendo le basi per una nuova rimonta anticiclonica dai contorni miti per il periodo. Assisteremo così a una domenica nel complesso soleggiata con temperature in aumento su valori sopra la media del periodo.