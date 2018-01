Provincia. L’alta pressione che ci ha protetti negli scorsi giorni batterà in ritirata nelle prossime ore lasciando campo libero alle offensive da parte delle perturbazioni atlantiche. Lo affermano le previsioni del Centro Meteo Ligure.

Un’imponente saccatura atlantica sta approcciando la Francia in queste ore. Tale saccatura richiama correnti più umide anche verso le nostre zone che, nel frattempo, sono rimaste “orfane” della protezione da parte dell’anticiclone. Nelle prossime ore, quindi, la saccatura atlantica avrà la strada libera per provare un attacco perturbato verso l’area mediterranea.

Passando alla situazione attuale, sulla nostra regione, abbiamo avuto una nottata caratterizzata da condizioni di cielo molto nuvoloso sul centro-levante, mentre a ponente di Savona non è mancata qualche schiarita. Delle deboli piogge hanno interessato il settore centro orientale della regione. Le temperature minime non hanno subito variazioni rispetto alla giornata di ieri mantenendosi sempre sopra alle medie del periodo. La minima registrata a Savona è stata +9,2°C.

Nel corso della mattinata situazione di cielo nuvoloso o molto nuvoloso da Savona verso levante con possibilità anche per deboli piovaschi. Qualche schiarita tra imperiese e savonese di ponente. Nel pomeriggio situazione invariata con sempre qualche debole piovasco possibile tra Genova e La Spezia. Sul ponente graduale aumento della nuvolosità ma senza precipitazioni. In serata cielo molto nuvoloso ovunque con possibili deboli piogge sparse sempre più probabili sul centro-levante.

Le temperature massime saranno stazionarie con valori che non supereranno i +14°C lungo le coste ed i +11°C nelle zone interne. Ventilazione tesa dai quadranti meridionali, specialmente a partire dal pomeriggio. Mare inizialmente tra poco mosso e mosso ma con moto ondoso in aumento. La giornata di domani sarà caratterizzata da condizioni di instabilità e da correnti tese di libeccio.

Avvisi: venti forti da sud-ovest in serata soprattutto su Imperiese. Marino teso nell’interno.

Cielo e Fenomeni: cielo nuvoloso o molto nuvoloso con possibili deboli piovaschi sul settore centro-orientale, indicativamente dal Genovese verso lo Spezzino. A Ponente nuvolosità più fratta, ma con rischio di banchi di nebbia al fondovalle tra la notte e il primo mattino. Nel corso del pomeriggio maggiori schiarite tra l’Imperiese e il Savonese, mentre persiste la nuvolosità più a est con ancora possibili deboli precipitazioni, che saranno nevose a quote superiori i 1000m. In serata tornerà ad aumentare la nuvolosità anche a Ponente.

Venti: meridionali al più moderati al mattino, in rinforzo dal tardo pomeriggio. Marino teso nell’interno. In serata venti forti da sud-ovest sull’Imperiese.

Mari: al mattino poco mosso, mosso a Levante. Moto ondoso in aumento durante la giornata. Mare molto mosso / agitato in serata.

Temperature: stazionarie o in leggero calo le minime nell’interno.

COSTA: Min +8/12°C / Max +11/14°C

INTERNO: Min -2/+6 °C / Max +5/11 °C