Liguria. La nostra regione sarà interessata da un flusso umido lievemente instabile in questo inizio settimana. Successivamente le correnti da nord ovest unite ad un rinforzo anticiclonico sui settori occidentali consentiranno un miglioramento. Ecco le previsioni di Limet.

Avvisi: dalla serata per venti da sud ovest in progressivo rinforzo nella notte successiva con moto ondoso in aumento.

Cielo e Fenomeni: Cielo in gran parte nuvoloso, con nubi più compatte tra savonese e tigullio. Qualche schiarita sarà comunque presente, specie sugli estremi regionali. Dalla tarda mattinata ulteriore infittimento della nuvolosità, specie sul centro levante, dove saranno possibili delle precipitazioni, generalmente deboli od al più localmente moderate, più probabili tra il tardo pomeriggio e la serata. Quota neve generalmente sopra i 1000 metri.

Venti: Da sud est su centro levante, da nord est su imperiese al mattino. Nel pomeriggio ovunque da sud est con tendenza a rotazione da sud ovest nel pomeriggio-sera in progressivo rinforzo. In nottata burrasca occidentale al largo.

Mari: Da mosso a molto mosso in serata, specie al largo dove tenderà a divenire agitato in nottata. Ci aspetta comunque una settimana abbastanza turbolenta dal punto di vista marittimo. Nelle giornate di martedì 16 e mercoledi 17 gennaio si prevede una mareggiata piuttosto intensa da Libeccio-ponente, fino a 4-5 metri d’onda sui lidi di levante e dell’alta Toscana. Giovedì avremo probabilmente una tregua, prima di un nuovo rinforzo del moto ondoso nella giornata di venerdì 19 gennaio.

Le correnti di Libeccio determineranno temperature progressivamente più miti in Liguria e qualche piovasco locale sul settore centro-orientale della regione.

Temperature: In lieve aumento nelle minime, in lieve calo le massime costiere.

COSTA: Min +5/9°C / Max +8/12 °C

INTERNO: Min -5/+3 °C / Max +2/8 °C