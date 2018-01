Provincia. Veloci correnti occidentali interessano l’Europa centrale e marginalmente anche l’Italia. Secondo gli esperti del Centro Limet, questo porterà in Liguria condizioni di variabilità con clima nel complesso mite e generale assenza di precipitazioni fino a lunedì 22 gennaio.

Per la giornata di oggi, al mattino cielo da sereno a velato su tutta la regione con il sole che potrebbe apparire come dietro un vetro smerigliato. Nel pomeriggio intensificazione della nuvolosità medio-bassa sul settore centro-orientale, segnatamente sullo spezzino, dove non si esclude qualche occasionale piovasco prima di notte. A ponente maggiori spazi soleggiati con transito di velature senza conseguenze.

Venti da moderati a forti da ovest/sud-ovest sulla metà meridionale del Golfo e Capo Corso specie in serata. Sotto costa vento moderato da nord al mattino, in rotazione e rinforzo da sud tra pomeriggio e sera. Mare da molto mosso ad agitato, mareggiate soprattutto al largo e sui lidi di levante.

Temperature stazionarie. Sulla costa minime tra 5 e 9 gradi e massime tra 12 e 15 gradi; all’interno minime tra -4 e 2 gradi e massime tra 5 e 10 gradi.