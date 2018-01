Liguria. La situazione meteorologica è in lento e graduale cambiamento in queste ore sulla Liguria e sulle restanti regioni nord-occidentali preludio di una marcata fase di maltempo che interesserà questi territori, seppur a fasi alterne, almeno fino alla giornata di martedì 9 gennaio.

Una profonda saccatura in discesa sulla Spagna andrà a mettere fine alla forti correnti atlantiche responsabili del forte maltempo sui versanti alpini di confine traghettando una robusta perturbazione nel cuore del Mediterraneo occidentale. Molto lentamente richiamerà correnti miti di scirocco foriere di piogge talora intense tra Piemonte e Liguria a bassa quota e nevicate abbondanti sulle Alpi occidentali a media quota.

La giornata dell’Epifania sulla Liguria si è aperta sotto cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge sparse lungo l’intero arco regionale come mostra la nostra rete di monitoraggio in tempo reale di Limet. Accumuli modesti compresi tra 0 e 5 mm lungo la fascia costiera, leggermente più alti nel primo entroterra del Tigullio nella località di Pezzonasca di Moconesi(GE) dove dalla mezzanotte sono caduti 12.5 mm di pioggia.

Le temperature minime hanno risentito della rotazione delle correnti dai quadranti meridionali più miti e umide. Lungo la fascia costiera i valori si sono attestati tra i 9°C del Savonese soggetto a un locale richiamo di ventilazione ancora settentrionale, i 12/13°C delle restanti zone costiere. Minime in aumento anche nell’entroterra e in montagna con valori compresi tra 1 e 4°C delle vallate padane del settore centro-occidentale, tra 5 e 10°C di quelle del settore di Levante. Zero termico intorno ai 2000 metri.

Il tempo della giornata della Befana sarà caratterizzato da piogge deboli-moderate durante la mattinata lungo l’intero arco regionale con un maggior interessamento tra il pomeriggio e la sera del settore centrale. Nel corso della notte parziale attenuazione delle precipitazioni a partire da levante con temporanee aperture che perdurerà nella giornata di domenica sui settori di levante e costieri mentre piogge anche forti insisteranno nelle zone dell’entroterra di Ponente con quota neve intorno ai 1200 metri in graduale calo.

La perturbazione nel suo lento moto verso levante insisterà anche nella giornata di lunedì 8 interessando un po’ tutta la regione con rovesci anche intensi anche a carattere di temporale e nevicate sui rilievi in calo di quota anche in Appennino intorno ai 1400-1500 metri. Le temperature su valori miti tra sabato e domenica, cominceranno ad accusare una flessione proprio in avvio di settimana stante l’arrivo di aria più fresca al seguito del fronte perturbato.