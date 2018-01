Liguria. L’anticiclone si distende lungo i meridiani e continua a garantire tempo stabile e mite, ma non soleggiato. Tuttavia, secondo le previsioni del Centro Meteo Ligure, la figura anticiclonica ha le ore contate e sono in vista importanti cambiamenti, a livello barico, nei prossimi giorni.

L’alta pressione seguita ad interessare l’Europa occidentale, Italia compresa. Correnti subtropicali di matrice oceanica vengono così “riversate” sui lidi mediterranei, portando un clima mite e relativamente umido, poco consono alla terza decade di gennaio.

Cieli nuvolosi o parzialmente nuvolosi in nottata, con corpi nuvolosi che persistono tuttora tanto nei versanti marittimi quanto nei versanti padani, risultano invece “libere” dalle nubi le vette appenniniche più elevate. Temperature minime oltre norma lungo la costa, scese a fatica in singola cifra e solo in alcune località. Anche nelle vallate interne valori minimi sopra lo zero, resiste la solo Val d’Aveto con gelate nel fondovalle: Rezzoaglio (GE) fa segnare una minima di -0.2°C.

Nel proseguo di quest’ultimo martedì di gennaio dovremo attenderci locali schiarite, più probabili agli estremi della regione, velature nell’interno ma nel complesso soleggiato. Aumento dell nubi sul levante in serata, che potrebbe essere accompagnato da qualche sgocciolio.

Primi segnali del “cedimento” dell’Alta pressione si concretizzeranno tra la giornata di domani e giovedì 1 febbraio, ma per tutti i dettagli vi rimando al bollettino meteo in uscita nel pomeriggio.

Situazione: scenari nuvolosi, ma tempo nel complesso stabile sotto un lento e graduale cedimento del campo anticiclonico ed un prolungamento dell’apporto caldo-umido di origine atlantica.

Cielo e Fenomeni: nuvolosità compatta su tutto il settore centrale costiero, fratta nell’interno, fino ad avere cieli poco nuvolosi sul versante nord del’Appennino in quota, ma con rischio di banchi di nebbia al fondovalle tra la notte e il primo mattino. In giornata possibili aperture più probabili, ai lati della regione; velato ma sempre più soleggiato nelle zone interne; dal pomeriggio sera, intensificazione della nuvolosità a levante, non si escludono isolati e brevi sgocciolii lato costa.

Venti: meridionali al più moderati al largo, rinforzi da sud-ovest su Capo Corso; variabili sull’arco ligure.

Mari: poco mosso, tendente a mosso.