Liguria. Ultime ore di bel tempo sulla Liguria prima dell’arrivo di un nuovo sistema frontale dall’Atlantico che riporterà condizioni perturbate nei giorni antecedenti il week-end.

Dando uno sguardo alla situazione barica sull’Europa, i meteorologi di Limet notano ancora un’alta pressione in azione sull’area mediterranea. Tale promontorio è però incalzato da una vasta saccatura atlantica la quale si dirige a passi spediti dal nord Atlantico verso sudest. In generale, sull’Europa, il vero assente è il freddo invernale.

Passando alla situazione attuale, sulla nostra regione, abbiamo avuto una nottata caratterizzata da condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso ovunque. Le temperature minime sono leggermente calate rispetto ai valori di ieri: a Savona si sono registrati +7,7°C.

Nel corso della mattinata avremo ancora condizioni di bel tempo con qualche velatura innocua a solcare i cieli. Nel pomeriggio cominceranno a comparire locali nubi basse sulla costa del genovese e del savonese di levante. Tali nubi basse non saranno compatte ed in serata tenderanno a coinvolgere anche il levante. Le temperature massime saranno anch’esse in lieve calo specialmente nelle zone interne pur mantenendosi sopra alle medie del periodo con punte fino a +15°C lungo le coste e fino a +12°C nelle zone interne. Ventilazione tesa da nord allo sbocco delle vallate di genovese e savonese questa mattina, mentre tenderanno a divenire deboli da sudest a partire da metà giornata. Mare poco mosso sottocosta, mosso al largo.

Nella giornata di domani le correnti umide che anticipano la perturbazione faranno aumentare la nuvolosità un po’ ovunque e saranno possibili anche delle precipitazioni di debole intensità.

Situazione: La fase anticiclonica che sta caratterizzando in questi giorni il Mediterraneo avrà vita breve. Da giovedì, infatti, una saccatura di origine atlantica inizierà ad avanzare spedita verso le nostre lande.

Cielo e Fenomeni. Al mattino e nel primo pomeriggio cielo sereno su tutta la regione. Nel corso del pomeriggio aumento generale della nuvolosità bassa, dapprima sul Savonese e Genovese, si estenderà poi in serata anche verso lo Spezzino.

Venti: tesi da nord al mattino negli sbocchi vallivi genovesi e savonesi, più deboli da sud-est nel pomeriggio.

Mari: generalmente mosso al mattino, in particolare al largo. Poco mosso dal pomeriggio.

Temperature: in calo sulle quote appenniniche, stazionarie lungo la costa.

COSTA: Min +4/8°C / Max +11/15°C

INTERNO: Min -6/+2 °C / Max +8/12 °C