Liguria. Un nuovo aumento della ventilazione dai quadranti sud-occidentali determina sulla nostra Liguria un aumento generale della nuvolosità, con particolare accanimento nelle vallate del levante e del voltrese. Ciò avviene, spiegano i meteorologi di Limet, a causa delle correnti atlantiche che sullo scacchiere barico europeo imporranno la loro egemonia fino al weekend. Successivamente, l’anticiclone tornerà alla conquista del Mediterraneo e dell’Europa e con lui un tipo di tempo stabile e più mite.

Durante la giornata odierna il vento di Libeccio spirerà in modo deciso a largo, provocando un cospicuo aumento del moto ondoso con mare localmente agitato. Sottocosta avremo un Sud-Est di ritorno tra il debole ed il moderato, mentre a ponente soffierà un flebile vento da Nord.

Questa mattina le temperature risultano stazionarie, comprese tra -4°C / +2°C nell’entroterra, tra +6°C / +11°C lungo le coste del centro-levante mentre risultano un pò più elevate a causa della maggior nuvolosità sullo spezzino, con valori tra +8°C e +12°C. Le massime di oggi non dovrebbero superare i +15°C, mentre nell’interno non si salirà oltre i +10°C.

Le nubi che attualmente interessano buona parte del territorio non provocheranno precipitazioni, e nel corso del pomeriggio tenderanno a dissolversi con solo il transito di qualche innocua nube alta stratificata che sarà preludio ad un cielo completamente sereno entro la serata. Nella giornata di domani invece, un veloce impulso perturbato potrebbe provocare qualche fenomeno nell’entroterra del Tigullio e dello Spezzino, mentre altrove la possibilità di pioggia si manterrà bassa, seppur con cieli popolati da nubi.

Situazione: L’atlantico tiene le redini della situazione barica europea con scarse influenze anche sulla Liguria. Da lunedì rimonta l’alta pressione.

Avvisi: Venti forti da w/sw al largo e mare agitato ma con moto ondoso in calo

Cielo e Fenomeni: Nubi basse interesseranno il centro levante al mattino risultando compatte su spezzino, Tigullio e voltrese, altrove soleggiato con passaggio di velature. Migliora ovunque dal pomeriggio con cielo totalmente sereno entro sera.

Venti: A rotazione ciclonica sul golfo. Forti da w/sw al largo, deboli o al più moderati da sud est a levante, blandi settentrionali sul ponente.

Mari: Agitato per onda da sw ma con moto ondoso in calo

Temperature: Stazionarie

COSTA: Min +5/9 °C / Max +12/15°C

INTERNO: Min -4/+2 °C / Max +5/10 °C