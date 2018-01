Liguria. Mentre un fronte freddo attraverserà la penisola italiana, sulla Liguria correnti più fredde e secche da nordovest garantiranno una bella giornata soleggiata.

Dando uno sguardo alla situazione sull’Europa, forti correnti atlantiche stanno investendo gran parte del continente. Solo sulla penisola iberica si può notare la rimonta di un promontorio anticiclonico il quale spinge verso la Francia ed il nordovest italiano. Nel frattempo un’alta pressione di origine termica prende campo sulla Russia.

Passando alla situazione attuale, sulla nostra regione, abbiamo avuto una nottata caratterizzata da condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso ovunque. Le temperature minime sono calate rispetto ai valori di ieri. La temperatura minima registrata ieri a Savona è stata di +7,9°C.

Nel corso della mattinata avremo ancora condizioni di bel tempo con qualche velatura in transito specialmente da Genova verso levante. Tali velature tenderanno a scomparire nel pomeriggio ristabilendo condizioni di cielo sereno ovunque. Le temperature massime saranno anch’esse in calo specialmente in quota con punte fino a +14°C lungo le coste e fino a +10°C nelle zone interne. Ventilazione fino a forte da nordovest, specialmente allo sbocco delle vallate di genovese e savonese. Burrasca da ponente in mare aperto (record nel corso della nottata su Capo Corso dove sono stati toccati i 222 km/h di raffica). Attenzione al mare che sarà ancora tra agitato e molto agitato sul levante ed in mare aperto al mattino, molto mosso sul resto della regione. Moto ondoso in calo nel corso della giornata.

Nella giornata di domani dopo un inizio di giornata soleggiato, assisteremo ad un nuovo aumento della nuvolosità.

Avvisi: Venti tesi fino a forti da nord-nordovest su gran parte della regione. Nelle prime ore del mattino burrasca forte da ovest-sudovest al largo e mare ancora agitato/molto agitato sul bacino di Levante.

Cielo e Fenomeni: prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso su tutta la nostra regione: al mattino assisteremo ad un parziale transito di nubi medio-alte, più probabile sul settore centro-orientale, tra il Genovese e lo Spezzino, in dissolvimento nel corso del pomeriggio.

Venti: fino a forti da nord-nordovest, in particolare negli sbocchi vallivi tra il Savonese e il Genovese.

Mari: nel primo mattino ancora agitato o molto agitato a Levante. Moto ondoso in graduale calo ovunque già nel corso della mattinata.

Temperature: in deciso calo in quota, calo invece più contenuto sulla costa.

COSTA: Min +5/9 °C / Max +8/11 °C

INTERNO: Min -4/+2 °C / Max +5/10 °C