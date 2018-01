Mercato immobiliare, prezzi stabili a Savona: il trilocale resta il più ricercato

Savona. La domanda è vivace, si acquistano soprattutto prime case e, in minima parte, abitazioni da destinare ad uso investimento. Infatti l’appartamento-tipo è il trilocale termoautonomo (o comunque dotato di termovalvole), già ristrutturato, inserito in uno stabile con ascensore e con spese di gestione contenute. La domanda arriva soprattutto dalle giovani coppie, ma non mancano le richieste di famiglie che effettuano acquisti migliorativi, talvolta spostandosi dall’entroterra o dalla periferia della città. Questa la panoramica sul mercato residenziale secondo l’Osservatorio Immobiliare del gruppo Tecnocasa nel primo trimestre del 2017.

Gli investitori sono perlopiù del posto e impiegano non più di 100 mila euro per monolocali e bilocali. Sul segmento della prima casa si registrano difficoltà nella vendita di immobili nella fascia di spesa oltre 200 mila euro. In centro si acquistano anche tagli più grandi che poi sono sottoposti ad interventi di frazionamento. In minima parte si stipulano contratti di tipo turistico.

La città di Savona, negli ultimi anni, è stata sottoposta a numerosi interventi di riqualificazione che l’hanno notevolmente migliorata, in particolare nella zona del porto e del centro storico. In particolare piace via Pia, area più antica nata tra il ‘600 e l’800: le quotazioni immobiliari si attestano su 2000 euro al mq, mentre nelle vie limitrofe il prezzo scende a 1600-1800 euro al mq. Valori compresi tra 2400 euro al mq per l’usato e 3000 euro al mq per il nuovo si incontrano nella zona del Porto, dove prevale un’edilizia di tipo storico di fine ‘800 che suscita interesse perché realizzata con materiali di qualità e spesso è stata oggetto di riqualificazione. Da segnalare che vanno avanti i lavori del secondo palazzo del complesso “Crescent”, che attualmente ha quotazioni comprese tra 3000 e 4000 euro al mq.

Una delle zone più turistiche è quella denominata “Fornaci”, che si sviluppa nell’area del Lungomare. Corso Vittorio Veneto, in particolare, offre soluzioni prestigiose dei primi del ‘900 fronte mare e adiacenti alle spiagge che si valutano intorno a 3000 euro al mq se ristrutturate e posizionate ad un piano alto. Alle spalle di corso Vittorio Veneto, sempre nei pressi del mare, si trovano San Michele e Santa Rita, dove è possibile acquistare abitazioni degli anni ’60 in buone condizioni a valori compresi tra 1800 e 2000 euro al mq. Villetta è una zona verde e molto residenziale, ubicata in prossimità del centro città ma in posizione leggermente collinare da cui si può godere della vista sul mare.

I prezzi sono nell’ordine di 2300-2800 euro al mq per le tipologie completamente ristrutturate, leggermente più alti rispetto alla più decentrata Valloria, dove le quotazioni sono di 2000-2300 euro al mq. Si sta procedendo alla riqualificazione del vecchio Ospedale San Paolo, che vedrà la nascita di un complesso misto terziario e residenziale. Un’altra zona che sta subendo un lento processo di riqualificazione è quella di Legino dove, negli ultimi anni, è sorto il centro commerciale “Officine”: si tratta di un’area che ha visto un notevole sviluppo urbanistico nel corso degli anni ’20 per poi svilupparsi fino agli anni 2000. Negli ultimi tempi proprio le migliorie che hanno interessato il quartiere lo hanno reso più appetibile ai potenziali acquirenti.

Sul mercato delle locazioni la domanda proviene da giovani coppie e famiglie che non riescono ad accedere al mutuo. I canoni sono compresi in media tra 400 e 500 euro al mese e si stipulano contratti di natura concordata, a cui spesso si applica la cedolare secca. Da segnalare anche una discreta domanda di tipo turistico, che riguarda prevalentemente le zone centrali e si concentra nei mesi di luglio e agosto, quando un bilocale di quattro posti letto costa rispettivamente 700 e 1000 euro.