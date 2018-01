Melgrati non lascia ma raddoppia: candidato in Parlamento e come sindaco di Alassio

Alassio. Marco Melgrati pronto ad una doppia candidatura, per le elezioni politiche e per le prossime comunali ad Alassio? Pare proprio di sì, almeno stando alle ultime indiscrezioni e rumors trapelate dalle stanze dei partiti che stanno completando la rosa di nomi in vista del voto del 4 marzo.

Se l’ex primo cittadino, presidente del movimento “Politica per Passione” e, almeno formalmente, ancora vice coordinatore regionale di Forza Italia, non hai mai fatto mistero di voler presentarsi alle prossime amministrative alassine per tentare un terzo mandato da sindaco (contando sull’appoggio di diversi esponenti forzisti ed ex della maggioranza di Enzo Canepa), la vera novità arriva dalle trattative, dagli incontri e dalle riunioni nei partiti e nei gruppi di centrodestra per le elezioni politiche: secondo quanto trapelato in queste ore, infatti, Marco Melgrati potrebbe essere il capo lista nel collegio 1 di ponente per “Noi con l’Italia”, la cosiddetta “quarta gamba” del centrodestra in vista dell’appuntamento elettorale del 4 marzo e composta da forze centriste e moderate, inserite nella coalizione anche con l’obiettivo di superare la fatidica soglia del 40% per avere una solida maggioranza.

Per ora nessuna conferma diretta arriva dai vertici provinciali di “Noi con l’Italia”, ancora alle prese con al definizione delle candidature territoriali, tuttavia sembra che la notizia abbia più che un fondamento e una prima “conferma ufficiosa” arriva dal diretto interessato: “Al momento non posso confermare nulla, anche perché per una ipotesi di questo genere è necessaria l’autorizzazione e il consenso dei vertici di Forza Italia, in quanto iscritto al partito e vice coordinatore in Liguria”.

“Sono a disposizione del centrodestra per vincere le prossime elezioni politiche, ma è gusto chiarire che una mia possibile candidatura in Parlamento ed una mia eventuale elezione non mi impedirebbe di correre per la carica di sindaco della mia città” dice Melgrati.

E aggiunge: “Le elezioni amministrative, la costruzione di una lista e un terzo mandato da sindaco resta la mia priorità, ma ripeto che sono a disposizione anche per le elezioni politiche e per una mia possibile candidatura che possa contribuire alla vittoria della coalizione. Fare il parlamentare e il sindaco? Non sarebbe un problema, ci sono precedenti: lo stesso Avogadro è stato sindaco e senatore, dunque…” conclude Marco Melgrati.