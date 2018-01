Medici savonesi nominati Accademici di Storia dell’Arte Sanitaria a Roma

Roma. Si è svolta ieri, in occasione della cerimonia di apertura dell’Anno Accademico, la nomina dei nuovi membri della prestigiosa Accademia di Storia dell’Arte Sanitaria. Si tratta dei savonesi Duccio Buccicardi (medico radiologo), Matteo Caiti (medico internista) e Alberto Macciò (chirurgo-linfologo).

Fondata nel 1922, sotto l’egida anche dei Ministeri della Salute e della Difesa, l’Accademia è un Ente Morale che propone la diffusione e l’incremento degli studi storici dell’arte sanitaria, in tutti i suoi aspetti e rapporti. I tre medici hanno ricevuto un decreto di nomina a Soci Corrispondenti dal Ministero dei Beni Culturali, su proposta dell’Accademia, che ha conferito loro le insegne nella suggestiva sede situata in Lungotevere in Sassia, presso lo storico Ospedale S. Spirito.

Buccicardi, Caiti e Macciò si sono distinti, oltre che per la loro quotidiana attività professionale, anche per aver recentemente organizzato uno dei primi congressi nazionali di Storia della Medicina, sulla base dell’attività di un gruppo Facebook (Antichi Termini di Semeiotica medica e radiologica), che annovera ad oggi più di 1400 iscritti e vanta l’attiva e quotidiana partecipazione di centinaia di medici.

La cerimonia si è svolta in occasione di un importante congresso dedicato alla storia delle vaccinazioni in Italia, tema quanto mai attuale, alla presenza del Ministro della Salute Beatrice Lorenzin.