Savona. Il Team Marchisio di Millesimo ha dominato il nono giro Acsi della Liguria, conquistando una doppia vittoria: Luca Passarotto si è aggiudicato la prova nel ciclocross, mentre Enrico Zunino ha primeggiato nella mountain bike. I risultati confermano determinazione e preparazione degli atleti valbormidesi, i cui compagni di squadra sono stati ampiamente presenti nelle classifiche e nelle vittorie di giornata.

Luca Passarotto nella classifica finale ha preceduto Carlo Bruzzone, Carbobike Genova, e Massimo Salone, La Bicicletteria di Acqui. Con Zunino, vincente in MTB, sul podio salgono Michael Micheletti, della Polizia municipale Genova e Andrea Ermellino di Speed wheel Savona.

Passarotto ha conquistato anche la vittoria nell’ultima prova di MTB, dimostrandosi un atleta polivalente sulle due ruote. Bene anche Massimiliano Anedda (Marchisio, quarto), Giorgio Peluffo (Olmo, quinto), Andrea Ermellino (Speed wheel Savona, settimo) e Rinaldo Passarotto (Olmo, nono).

Nel ciclocross vittoria di giornata per Michele Piras (Marchisio), Passarotto terzo ma vincitore in classifica. Quarto posto per Elio Garelli (marchisio), quindi Mirko Marenco (Bicistore Carcare, sesto), Alessio Sapone (Finalborgo, settimo) e Giuseppe Zupo (Blu di mare, nono).