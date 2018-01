Ceriale. Numeri in crescita per la Maratonina dei Turchi, la prima mezza maratona dell’anno in Liguria, organizzata con successo dall’Atletica Ceriale San Giorgio, tra le strade di Albenga e Ceriale. L’evento, domenica 14 gennaio, ha visto 217 atleti all’arrivo nella mezza, 121 nella 10 chilometri e 14 coppie nella formula a staffetta (10,5 chilometri a testa) alla prima edizione, oltre a venti di giovanissimi atleti che hanno partecipato al Turchino. Nel complesso, quindi, si sono sfiorate le quattrocento presenze.

Nella 22ª edizione edizione della Maratonina dei Turchi, valevole quale 1° Memorial Dina Rabai, sulla canonica distanza di 21,097 chilometri, grande prestazione per Corrado Pronzati (Maratoneti Genovesi), alla terza vittoria consecutiva, che con il tempo di 1 ora 12’20” precede Giovanni Brattoli (Atletica Desio), secondo in 1 ora 15’24”; al terzo posto Paolo Testa dell’Atletica Avis Bra in 1 ora 15’45”.

Tra le donne vince, con grande autorità, Daniela Vittoria del GP Solvay in 1 ora 27’42”; seguono Beverly Gibson del GRS Ferrero in 1 ora 34’07” e in terza posizione Raffaella Romani dell’Atletica Cesenatico in 1 ora 34’24”.

Nella 26ª Marcia dei Turchi, che misurava 10 chilometri, è primo Achille Faranda (Brancaleone Asti) davanti ai due portacolori della Zena Runnners Massimiliano Russo e Paolo Liotta. Tra le donne successo di Michela Ferrero (Valtanaro), che precede Silvia Carle (Boves Run) e Tiziana Timossi (Città di Genova).

La novità della staffetta è stata ben accolta dagli atleti. Ecco le classifiche.

Maschile:

1° Davide Ansaldo e Ernesto Ciravegna (Belin che Team) 1h18’29”

2° Cumbicus Edwin e Rodriguez Jose (Los Bandoleros) 1h18’38”

3° Miglio Marco e Delmonte Simone (RunRivieraRun) 1h28’58”

4° Catalano Caludio e Pettorossi Flavio (Ventimiglia Marathon 1) 1h28’48

5° Maio Roberto e Oropallo Sabino Mirko (I Bulgari) 1h28’51

6° Catalano Adriano e Mammone Vincenzo (Ventimiglia Marathon 2) 1h31’24

7° Bernardi Fabrizio e Aievola Santolo (Sportification 1) 1h44’14

8° Casarini Lorenzo e Favero Alberto (Axelens Team) 1h54’09

Mista:

1° Almondo Elisa e Taliano Corrado (Brancaleone-Castagnitese) 1h21’05”

2° Tornielli Giovanni e Balostro Benedetta (Peralto-Maratoneti) 1h25’32”

3° Ghigo Daniele e Giubergia Daniela (Sportification 2) 1h34’37”

4° Anselmo Roberta e Bertolucci Alberto (I Gemelli) 1h43’53”

5° Cerruti Sara e Seghezzo Vittorio (Sara&Vitto) 1h52’17

Femminile:

1° Tomatis Daniela e Sarale Michela (Sportification) 1h53’38”

Nella gara riservata ai più piccoli, il Turchino, vittorie per Eleonora Boeri e Nicolò Parodi dell’Atletica Ceriale San Giorgio sul chilometro (10/14 anni), Isabella De Angelis e Augusto De Angelis dell’Atletica Sarnico sui 500 metri (9 anni e meno).

Tornando alla Maratonina, ecco i podi delle varie categorie anagrafiche:

M23/34: 1° Mutti Emanuele (Triathlon Team Doctor Bike), 2° Armando Mattia (Podistica Valle Varaita), 3° Patruno Francesco (Cambiaso Risso).

F23/34: 1ª Amati Lara (Atletica Villongo), 2ª Scarafone Laura (Pod. Peralto), 3ª Tichelio Sabrina (ASD Vigonechecorre).

M35/39: 1° Paluzzi Silvio (Pam Mondovì), 2° Erario Andrea (Amatori Atl. Casorate S.), 3° Mauro Carlo (Pam Mondovì Chiusa Pesio).

F35/39: 1ª Aimar Marina (Runcard), 2ª Frediani Laura (Marathon Club Imperia), 3ª Hoies Aurora Celeste.

M40/44: 1° Mazzoleni Dario (Atl. Marathon Almenno), 2° Ravera Claudio (ASD Dragonero), 3° Garbarino Alessandro (Atl. Vallescrivia).

F40/44: 1ª Visino Cinzia (GSR Ferrero), 2ª Paganini Laura (Gruppo Città di Genova), 3ª Pruzzo Serena (Emozioni Sport Team).

M45/49: 1° Della Patrona Paolo (PT Skyrunning) 2° Ghisellini Alberto (Città di Genova), 3° Avagnina Massimo (Pam Mondovì Chiusa Pesio).

F45/49: 1ª Baraggia Elena (Gruppo Atl. Verbania), 2ª Di Santi Miriam (Atl. Politica None), 3°ª Viarengo Roberta (Vittorio Alfieri).

M50/54: 1° Panza Michele (Brancaleone), 2° Basso Luca (GSR Ferrero), 3° Scali Riccardo Maratoneti Genovesi).

F50/54: 1ª Careglio Fatima (GSR Ferrero), 2ª Rosso Anna Lisa (Marathon Club Imperia), 3ª Comoglio Lucia (Running Saronno).

M55/59: 1° Gorlero Leone (Marathon Club Imperia), 2° Pedretti Danilo (Zena Runners), 3° Siri Cesare (Emozioni Sport Team).

F55/59: 1ª Puppi Carla (Cambiasso Risso), 2ª Pasquino Aurora (GSR Ferrero), 3ª Leonardi Paola.

M60/64: 1° Dutto Elio (Dragonero), 2° Costantini Maurizio (GSR Ferrero), 3° Gaiero Romano (Pam Mondovì).

F60/64: 1ª Negri Patrizia (Marathon Club Imperia)

M65 e oltre: 1° Bianchi mauro (Cambiaso Running Team), 2° Visieri Sailaro (Atl. Cesenatico FC185), 3° Lubatto Piero (Pam Mondovì).

F65 e oltre: 1ª Raineri Margherita (GAU Genova), 2ª Mirra Annapia (GSR Ferrero).

Ed ecco i podi delle categorie anagrafiche della Marcia dei Turchi:

M2 1° Balocco Federico (Atl. Cairo)

F2 1ª Olivieri Elena (Città di Genova), 2ª Castagnino Lara, 3ª Verardo Cristina (Zena Runners).

M3 1° Mortola Francesco (Zena Runners), 2° Mazzucco Enrico (Atl. Cairo), 3° Odella Simone.

F3 1ª Naletto Elisa (Mondovì), 2ª Serpieri Laura (Zena Runners), 3ª Sorace Pamela (RunRivieraRun).

M4 1° Cavanna Massimo (Maratonesi Genovesi), 2° Aresta Simone, 3° Prometti Riccardo (Zena Runners).

F4 1ª Giovine Mara (Brancaleone), 2ª Aznar Perez Maria Salon (Dragonero), 3ª Fausone Loredana (Brancaleone).

M5 1° Sanfilippo Bernardo (Zena Runners), 2° Segalerba Stefano (Zena Runners), 3° Descalzo Federico (runcard).

F5 1ª Polizzi Anselmo Ausilia (Atl. Varazze), 2ª Brizioli Anna (Maratoneti Genovesi), 3ª Critelli Florinda (DLF Asti)

M6 1° Launo Marco (Cambiaso Risso), 2° Gaggero Andrea (Trionfo Ligure), 3° Ferrini Fabio (Città di Genova).

M7 1° Pesce Gilberto (Cambiaso Risso), 2° Barla Luigi, 3° Amoretti Federico (Marathon Club Imperia).

La Maratonina dei Turchi è stata portata a termine da 172 uomini e 45 donne.

I primi 10 classificati:

1° Corrado Pronzati (Maratoneti Genovesi) 1h12’20”

2° Giovanni Brattoli (Atletica Desio) 1h15’24”

3° Paolo Testa (Atletica Avis Bra) 1h15’45”

4° Silvio Paluzzi (Pam Mondovì) 1h16’16”

5° Dario Mazzoleni (Atletica Marathon Almenno) 1h18’25”

6° Della Patrona Paolo (PT Skyrunning) 1h18’542

7° Mutti Emanuele (Triathlon Team Doctor Bike) 1h18’55”

8° Erario Andrea (Amatori Atl. Casorate S.) 1h19’03”

9° Ghisellini Alberto (Città di Genova) 1h20’49”

10° Ravera Claudio (Dragonero) 1h21’18”

Le prime 8 classificate:

1ª Daniela Vittoria (GP Solvay) 1h27’42”

2ª Beverly Gibson (GSR Ferrero) 1h34’07”

3ª Raffaella Romani (Atletica Cesenatico) 1h34’24”

4ª Fatna Careglio (GSR Ferrero) 1h35’22”

5ª Cinzia Visino (GSR Ferrero) 1h36’53”

6ª Paganini Liliana (Città di Genova) 1h37’06”

7ª Rosso Anna Lisa (Marathon Club Imperia) 1h37’12”

8ª Amati Clara (Atletica Vallongo) 1h38’57”

La Marcia dei Turchi è stata portata a termine da 93 uomini e 28 donne.

I primi 5 classificati:

1° Achille Faranda (Brancaleone Asti) 35’52”

2° Massimiliano Russo (Zena Runners) 37’03”

3° Paolo Liotta (Zena Runners) 37’07”

4° Francesco Mortola (Zena Runners) 37’29”

5° Massimo Cavanna (Maratoneti Genovesi) 38’10”

Le prime 5 classificate:

1ª Michela Ferrero (Valtanaro) 42’48”

2ª Silvia Carle (Boves Run) 43’21”

3ª Tiziana Timossi (Città di Genova) 44’08”

4ª Elisa Naletto (Pam Mondovì) 44’52”

5ª Mara Giovine (Brancaleone Asti) 45’23”

Clicca qui per consultare le classifiche complete.