Maltempo, rischio peggioramento: emessa “pre-allerta” meteo

La Liguria è nuovamente flagellata dal maltempo. Per ora non è stato emesso nessuno stato di allerta meteo, ma dalla Protezione Civile regionale oggi alle 12 è stata emessa una “pre-allerta” per la giornata di lunedì 8 gennaio..

Un messaggio che presuppone l’attivazione delle procedure di protezione civile in vista di un possibile rischio idrogeologico e idraulico e/o nivologico entro le 48 ore dalle 00:00 del giorno di emissione.

“Il Messaggio di Preallerta è emesso qualora la previsione di rischio idrogeologico e idraulico e/o nivologico non nullo sia a più di 48 ore” spiegano dalla Protezione Civile regionale. Non è da escludere quindi che per la giornata di lunedì venga diramato uno stato di allerta meteo sulla Liguria.