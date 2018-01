Lutto ad Albenga, scompare l’ex dirigente scolastico Giuseppe Pelosi

Albenga. Mondo della scuola e del giornalismo in lutto ad Albenga per l’improvvisa scomparsa di Giuseppe “Peppino” Pelosi, ex insegnante e dirigente scolastico.

Pelosi aveva esordito nel mondo della scuola negli anni ’70 insegnando alle elementari; nel 1986 era diventato dirigente scolastico, prima a Ceriale e quindi ad Albenga. Era stato attivo anche nella scena politica: fu eletto consigliere comunale con la Democrazia Cristiana negli anni ’80 e ’90 e ricoprì anche la carica di assessore al Bilancio con l’amministrazione guidata da Antonello Tabbò.

Pelosi aveva compiuto da poco 70 anni. Lascia la moglie Anna e le figlie Silvia e Federica, quest’ultima ex giornalista di IVG e oggi penna del Secolo XIX per il territorio ingauno.

Il Comune di Albenga ha voluto ricordare Pelosi con queste parole: “Ci sono perdite improvvise che sgomentano e che colpiscono un’intera comunità, una città che senza Peppino Pelosi, ex dirigente scolastico sarà diversa. Il papà della giornalista Federica Pelosi ha ricoperto ruoli politici e amministrativi nel nostro comune e chiunque lo abbia conosciuto e frequentato ne ha apprezzato la disponibilità, gentilezza e cultura. Esprimiamo alla sua famiglia le più sentite condoglianze per questa dolorosa perdita. Coraggio Anna, Federica e Silvia. Ciao Peppino”.

“Ci ha lasciato un gentiluomo – è invece il ricordo del parlamentare ingauno Franco Vazio – Ho avuto l’onore di conoscerlo e di apprezzarlo, anche nel corso di tanti anni vissuti insieme a lui al governo del Comune di Albenga. È stato un punto di riferimento per il mondo della scuola della nostra Provincia e un bravissimo amministratore pubblico; era un uomo che poneva il rigore morale e la trasparenza dei comportamenti come questioni fondamentali del proprio agire. I suoi modi gentili e le sue parole mai scontate resteranno nel cuore della nostra città e dei tanti alunni che lui ha saputo accompagnare nel mondo. Ai sui cari vada il conforto di tutta la nostra comunità, sapendo che le sue parole, le sue doti e il suo rigore morale resteranno patrimonio della nostra città. Ciao Peppino”.

Anche l’ex sindaco Rosy Guarnieri ha voluto ricordare Giuseppe Pelosi: “Ciao Peppino, amico di sempre ed avversario politico. Ho appena appreso della tua dipartita improvvisa. Mi spiace infinitamente, mi mancheranno le nostre ampie discussioni, sempre corrette e rispettose, sia in pubblico che in privato. Sono orgogliosa di appartenere a quella generazione che durante i dibattiti consiliari non si curava dell’orologio o se chiudevano le pizzerie, ma lottavano anche con accesi confronti per far prevalere il proprio concetto, lasciando per ultimo la forza delle manine che si alzavano. Quante volte i dipendenti, entrando in servizio il mattino successivo, ci hanno trovati ancora a discutere? Di tutto ciò oggi non esiste più nulla… calma piatta, superficialità e incapacità di approfondire ciò che non si conosce. Sono certa che da lassù seguirai la vita politica della nostra città. Illumina le menti di tutti noi. Buon viaggio amico mio. Non potrò seguire le celebrazioni del rito funebre, è un periodo di influenza aggressiva, devo evitare i contatti per raggiungere al più presto, se Dio vorrà, il mio traguardo di guarigione. Porgo le mie sentite condoglianze a tua moglie e alle tue amatissime figlie Federica e Silvia”.

Anche la redazione di IVG.it si stringe intorno alla collega Federica, esprimendole le più sentite condoglianze.