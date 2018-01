Luigi Di Maio ad Albenga: incontro sull’agricoltura e con i simpatizzanti del M5S

Albenga. Tappa albenganese per il deputato (nonché candidato premier in pectore) del Movimento 5 Stelle, Luigi Di Maio, che sarà nella cittadina albenganese giovedì 11 gennaio, nell’ambito di un incontro pubblico con al centro il tema dell’agricoltura: l’appuntamento è per le ore 11 e 30 a Palazzo Scotto Niccolari, in via Medaglie d’Oro, durante il quale Di Maio incontrerà una delegazione di coltivatori ingauni.

In seguito il candidato premier del M5S sarà l’ospite d’onore di un pranzo di auto-finanziamento che si terrà ad Albenga. L’evento è stato organizzato dal M5S di Albenga e si terrà a partire dalle 13 presso il ristorante-pizzeria “Il Candidato” di via Cavour.

I posti disponibili sono una sessantina circa: “Se le prenotazioni eccederanno tale numero – spiegano i pentastellati ingauni – verranno organizzati due turni, in modo da permettere a tutti gli attivisti e simpatizzanti di condividere un momento assieme al nostro candidato premier Luigi Di Maio”.

Il menu avrà un costo fisso di 20 euro (15 di pranzo più 5 di auto-finanziamento) e prevede giro pizza o farinata, bibita, dolce e caffè. Il ricavato, detratte le spese, sarà utilizzato per sostenere le spese per le attività del MoVimento 5 Stelle Albenga.