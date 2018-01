Lotteria Italia, Liguria e savonese all’asciutto: nessuno premio nonostante più biglietti venduti

Savona. La Liguria e il savonese restano all’asciutto: nessun premio della Lotteria Italia nonostante un incremento nella vendita dei biglietti, come riporta Agipronews. Nel 2017 in Liguria sono stati venduti 256.720 biglietti della Lotteria Italia, un dato in crescita rispetto alla scorsa edizione (+2,4%). Genova si conferma la provincia dove sono stati staccati più tagliandi (132.900), con un incremento dell’8,8%; salgono le vendite anche in provincia di Savona (52.580, +7,1%), mentre sono in calo quelle nella provincia di Imperia (29.310, -11,7%) e La Spezia (41.930, -9,5%).

Ad Anagni (Frosinone) è stato venduto il biglietto della Lotteria Italia vincitore di 5 milioni di euro. Il biglietto è quello con la serie Q e il numero 067777. I cinque biglietti di prima categoria sono stati abbinati ai premi che vanno da 5 milioni a 500mila euro.

Il secondo premio da 2,5 milioni se lo è aggiudicato il fortunato acquirente del biglietto con serie e numero P 245714 venduto a Milano. A seguire, il terzo premio da 1,5 milioni è stato venduto a Rosta, in provincia di Torino (D 034660), il quarto da 1 milione a Pinerolo, in provincia di Torino (P 462926) e il quinto da 500 mila euro a Roma (D 243750).

Inoltre, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha comunicato le serie e i numeri dei 50 biglietti estratti di seconda categoria del valore di 50mila euro ciascuno, ma nessuno di questi è stato vinto in Liguria e nel savonese.