A Loano torna Eclettica, la mostra delle opere d’arte degli studenti del liceo Bruno di Albenga

Loano. Si terrà sabato 20 gennaio alle 9 a Palazzo Doria a Loano l’inaugurazione della seconda edizione di Eclettica, rassegna d’arte organizzata dal liceo artistico “Giordano Bruno” di Albenga con il patrocinio dell’assessorato a turismo, cultura e sport del Comune di Loano.

Così come avvenuto in occasione della prima edizione di due anni fa, nella Sala del Mosaico del municipio troveranno spazio i lavori realizzati dagli studenti delle nove classi dei vari indirizzi artistici della scuola ingauna: saranno esposte opere pittoriche, plastiche, geometriche e progettuali scenografiche.

“La rassegna di Eclettica – spiega la dirigente scolastica Simone Barile – si propone come un appuntamento annuale che mette in risalto la stretta collaborazione tra scuola e territorio, resa possibile grazie all’impegno degli studenti di tutti gli indirizzi, all’impegno dei docenti che li hanno seguiti e alla disponibilità del Comune di Loano che ospita annualmente l’iniziativa e che ringrazio ancora una volta per averci concesso i propri spazi”.

“Dopo il grande successo ottenuto nella prima edizione – spiegano il sindaco Luigi Pignocca e l’assessore Remo Zaccaria – è per noi un grande piacere poter accogliere nuovamente gli studenti del liceo Bruno di Albenga nella nostra Sala del Mosaico. La collaborazione con i ragazzi dell’istituto artistico è iniziata con il progetto per la realizzazione della nuova statua di San Sebastiano: una sinergia che ha portato ad uno splendido risultato e che ha restituito alla nostra città uno dei suoi tesori artistici e culturali più amati. Ospitare le loro opere è dunque per noi un grande onore e motivo di orgoglio”.

La mostra si articola attraverso l’esposizione di opere realizzate dagli studenti dei vari indirizzi: si potranno ammirare sculture, dipinti, progetti di scenografia, modellini in scala di alcuni allestimenti scenografici, opere in cui si evincono i molteplici percorsi tematici dei linguaggi visivi. Le opere esposte metteranno in risalto la particolarità e le bellezze delle varie tecniche artistiche: come ad esempio alcune tecniche di restauro o di incisione presenti in mostra, o alcuni apparati scenici realizzati dagli alunni attraverso progetti di alternanza scuola lavoro.

La mostra, promossa dal dirigente scolastico Simonetta Barile, è stata coordinata dai vari insegnanti di indirizzo: Massimiliano Vario, Pietro Marchese, Lorenzo Rossi, Arianna Rossello, Leda Cupelli, Leslie Lucy Ameto, Pietro Di Nardo e Chiara Tassinari. Un percorso espositivo ricco di esperienze didattiche che mettono in evidenzia un comune denominatore: la passione del fare all’insegna della creatività.

La mostra sarà visitabile dal 20 gennaio al 15 febbraio dalle 9 alle 18 dal lunedì al venerdì.