Loano. E’ stata ripristinata la corrente elettrica nelle quattro palazzine di via Fogazzaro a Loano, traversa di via Manzoni, rimaste al buio e senza riscaldamento dal pomeriggio del 1 Gennaio.

Ieri sera, intorno alle 23:00, grazie all’intervento di Enel distribuzione il servizio elettrico è finalmente tornato, mettendo fine ai disagi di numerose famiglie, con figli piccoli e anziani in casa: 32, infatti, gli alloggi coinvolti dal pesante disservizio.

di 9 Galleria fotografica Loano, quattro palazzine al buoi da due giorni









Enel ha reso noto che la corrente elettrica è tornata regolare grazie ad un intervento provvisorio di alimentazione, infatti il problema è stato provocato da un cavo interrato.

Secondo quanto riferito da Enel, si è trattato di un guasto accidentale alla linea interrata di bassa tensione, che ha determinato il disagio, con la corrente elettrica che prima andava e veniva in continuazione fino allo stop completo nell’erogazione dell’energia elettrica.

I residenti e gli abitanti delle quattro palazzine coinvolte hanno a lungo protestato per il disagio, con numerose segnalazioni arrivate ad Enel. La stessa Enel ha fatto sapere che il personale tecnico si è messo subito al lavoro per capire il guasto, ma trattandosi di un cavo interrato le operazioni non sono state semplici: ora la corrente è tornata con un intervento provvisorio di alimentazione, in giornata sarà invece completato l’intervento definitivo di riparazione del cavo interrato.