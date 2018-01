Loano. Grossi disagi a Loano, precisamente in quattro palazzine di via Antonio Fogazzaro, una traversa di via Manzoni, senza corrente e riscaldamento dal primo pomeriggio di ieri, 1 Gennaio 2018. All’origine del problema ci sarebbe un guasto ad una centralina, ma ad ora i disagi proseguono e pare che la situazione non sia ancora tornata alla normalità nonostante le ripetute e continue segnalazioni ad Enel.

“L’Enel ci prende in giro, nonostante le diverse telefonate, non è possibile che il guasto non sia stato ancora risolto e stia continuando una situazione di forte disagio per tante persone” dicono i residenti della via loanese.

In tutto almeno 32 gli appartamenti delle quattro palazzine coinvolti dal problema alla linea elettrica, che continua ad andare e venire causando notevoli disagi: negli alloggi numerose le famiglie con figli, un anziano è senza corrente per il suo respiratore artificiale: “Ormai è quasi due giorni che siamo senza luce e riscaldamento, Enel continua a dirci che il problema è in via di soluzione ma ancora nulla, ci sono genitori con figli anche ammalati…” aggiungono arrabbiati gli abitanti di via Fogazzaro, che si apprestano a passare un’altra nottata al buio.

“Anche poco fa abbiamo contattato i vigili del fuoco, i quali ci hanno riferito di aver parlato a più riprese con Enel, dicendo che nella notte la situazione potrebbe tornare alla normalità… Vedremo se sarà vero o meno!” concludono i residenti di via Fogazzaro.