Loano non solo mare, gita in bici sulla pista ciclabile di Sanremo

Loano. Continuano gli appuntamenti di “Loano non solo mare”, programma curato dalla sezione loanese del Cai con il patrocinio dell’assessorato a turismo, cultura e sport del Comune di Loano. L’uscita di giovedì 25 gennaio sarà diversa rispetto al solito: infatti i partecipanti non si sposteranno a piedi, come di norma, ma in bicicletta lungo la ciclopista di Sanremo.

La partenza è alle 8.53 dalla stazione di Loano (alle 8.43 da Finale Ligure, alle 8.49 da Pietra Ligure e alle 9 da Albenga) mentre l’arrivo a Sanremo è previsto per le 9.42. Le biciclette verranno affittate presso una struttura non lontano dalla stazione sanremese (il costo è di 10 euro). Chi volesse, però, potrà portare con sé la propria bici: Ferrovie informa che è possibile trasportare sul treno un massimo di sei biciclette.

L’itinerario prevede una gita (andata ed un ritorno) lungo la pista ciclabile che da Sanremo si sviluppa in direzione Imperia lungo l’asse Arma di Taggia, Santo Stefano e San Lorenzo, con eventuale variante iniziale verso Ospedaletti. Date le caratteristiche del percorso è possibile, per gruppi omogenei, ridurre il percorso secondo le proprie esigenze. L’importante è che ogni gruppo abbia una figura responsabile. Sarà consumato un pranzo al sacco, ma lungo il percorso sono presenti bar e negozi.

Per il ritorno, treni in partenza da Sanremo alle 15.46, alle 16.16, alle 16.43 con arrivo a Loano rispettivamente alle 16.40, alle 17.03 e alle 17.39. I responsabili della gita sono Gianni Simonato, Beppe Peretti, Mario Chiappero e Cesare Zunino.

L’escursione è gratuita. Per la partecipazione alla gita di non soci Cai è richiesta la sottoscrizione dell’assicurazione nominativa infortuni, da richiedere entro le ore 12 del giorno precedente lo svolgimento dell’attività stessa telefonando a Laura Panicucci (tel. 019.67.23.66, cell. 3497854220).