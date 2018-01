Loano. Una nuova corsa podistica arricchisce, nel 2018, il già ricco panorama delle gare in Liguria.

Un anello di circa 5,2 chilometri, da ripetersi due volte, da soli o a staffetta. Questo è il percorso della 10 del Porto, la gara podistica che vedrà il suo battesimo sabato 17 febbraio al porto di Loano.

Il percorso è tracciato completamente all’interno della Marina di Loano, il porto turistico dai tratti caratteristici. I runners correranno letteralmente in mezzo al mare, fiancheggiando splendidi yacht e barche da sogno, in un tragitto molto veloce ed stimolante.

Un totale di 10,4 chilometri ovviamente tutti pianeggianti, tranne un’unica scalinata da salire due volte, che darà quel pizzico di pepe che non guasta mai.

Saranno due le gare nella gara: la 10 chilometri individuale, che prevede quindi due giri e due spettacolari passaggi sotto il traguardo, e la staffetta, con la zona cambio nei pressi del traguardo.

Traguardo che sarà posto nel pontile superiore e che permetterà, agli spettatori, di dominare tutta la scena tenendo sotto controllo il proprio beniamino. Una gara accattivante, quindi, sia per chi la correrà sia per chi ne sarà spettatore.

Al termine della corsa, intorno alle 16, via libera ai camminatori che percorreranno il tracciato senza velleità agonistiche, effettuando un solo giro. Le iscrizioni si ricevono fino al 15 febbraio, secondo le modalità descritte nella pagina internet dedicata all’evento.

L’evento è organizzato dall’Associazione Sportiva Dilettantistica Loabikers, affiliata all’Acsi. Per partecipare è necessario avere almeno 16 anni e non più di 69 al momento della manifestazione. La partecipazione non è competitiva ed è aperta a tutti. Il ritrovo è fissato dalle ore 12,30 alle ore 14,30 presso il porto turistico di Loano. La corsa scatterà alle ore 15.

Nelle classifiche i partecipanti agonisti saranno suddivisi in undici categorie anagrafiche maschili ed altrettante femminili. Verranno premiati i primi tre uomini e le prime tre donne assoluti con cerimonia sul porto; i primi tre di ogni categoria con premiazione self service.