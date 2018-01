Loano. Continua la “striscia positiva” della tabaccheria numero 1 di via Cavour a Loano, che ieri ha permesso ad un proprio cliente di portarsi a casa ben 10 mila euro grazie ad un gratta-e-vinci baciato dalla Dea Bendata.

Un’altra vincita simile si era verificata non più tardi di venti giorni fa, quando un altro cliente fortunato si era portato a casa altrettanti soldi. Questa era stata preceduta da altre vincite “minori” ma comunque sempre piuttosto rilevanti (specie per chi se l’era portate a casa).

Foto 2 di 2



Ancora una volta, il “grattino” fortunato faceva parte della serie “Doppia Sfida”. Questo genere di lotteria istantanea consente due modalità di gioco. Nella prima, se il giocatore trova uno o più “Numeri Vincenti” nella sequenza de “I tuoi numeri” si porta a casa il premio o la somma dei premi corrispondenti. Nella seconda modalità, invece, occorre prestare attenzione alle scritte “Premio” presenti ne “I tuoi numeri”: se tra queste ci sono tre importi uguali, il giocatore vince quell’importo.

A permettere al fortunatissimo giocatore di sbancare il jackpot una sequenza di numeri con lo stesso importo, pari a ben 10 mila euro.

Una nuova, incredibile vincita che ancora una volta conferma come la tabaccheria di Gianni Billeci sia quantomeno baciata dalla buona sorte. E che sta già spingendo moltissime persone a fare tappa in via Cavour per tentare la sorte almeno una volta.