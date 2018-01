Loano, la rassegna Libri sotto l’albero si chiude con Bruno Morchio

Loano. Domenica 7 gennaio a Loano si chiuderà la rassegna Libri sotto l’albero organizzata dall’Assessorato al Turismo, Cultura e Sport del Comune di Loano in collaborazione con la libreria Mondadori Book Store Loano.

Ospite dell’ultimo incontro, alle ore 16.30, nella Civica Biblioteca, sarà l’autore Bruno Morchio che presenterà “Un piede in due scarpe” (2017, Rizzoli) il suo ultimo giallo.

Lo scrittore, giunto alla notorietà per aver creato il personaggio dell’investigatore genovese Bacci Pagano, in questo suo nuovo romanzo scinde la figura unica dell’investigatore in due nuovi personaggi, lo psicologo Paolo Luzi e il Commissario Diego Ingravallo.

A condurre l’incontro sarà la curatrice della rassegna Graziella Frasca Gallo. L’accompagnamento musicale e canoro sarà affidato al Maestro Roberto Sinito.

Sinossi. Genova, inverno 1992. Mentre le celebrazioni per i cinquecento anni dalla scoperta dell’America ridisegnano il fronte del porto, l’omicidio del giovane Luca sconvolge le vite di un gruppo d’inseparabili amici, svelando passioni e segreti custoditi da anni. Quando i sospetti ricadono su Teresa, la sognatrice dai capelli rossi che ama i romanzi, il caso sembra ormai chiuso, ma a rovesciare la verità di comodo ci penserà una coppia d’eccezione: Diego Ingravallo, un commissario di polizia dall’ingombrante cognome letterario, e lo psicologo Paolo Luzi, a cui un tragico passato ha conferito il dono – o la maledizione – di riconoscere le bugie di chi mente sapendo di mentire. Dagli studi di potenti avvocati ai salotti della Genova bene fino ai malinconici quartieri della città operaia, i due investigatori sprofonderanno in un abisso di paure e ossessioni. Tra i caruggi assediati dalla buriana, il grande freddo è quello che invade i cuori fino a incrinare ogni certezza, salvo una: mai sottovalutare le conseguenze dell’amore.

Bruno Morchio è nato nel 1954 a Genova, dove vive e lavora come psicologo e psicoterapeuta. vHa pubblicato articoli su riviste di letteratura, psicologia e psicoanalisi. Il suo romanzo Il profumo delle bugie è stato Premio Selezione Bancarella 2013. È autore di altri dieci libri che hanno per protagonista l’investigatore privato Bacci Pagano. Sono apparsi in edizione Garzanti: Con la morte non si tratta, Le cose che non ti ho detto, Rossoamaro, Colpi di coda, Lo spaventapasseri, Un conto aperto con la morte.