A Loano la nuova edizione di “Hotel Rewind”, il forum sulla riqualificazione alberghiera

Loano. Si apre domani al Loano 2 Village di via degli Alpini a Loano la nuova edizione di Hotel Rewind il forum dedicato alla riqualificazione alberghiera organizzato da Agorà e Hotel Volver.

Apriranno i lavori ospiti d’eccezione come Giovanni Berrino (assessore a lavoro, trasporti e turismo della Regione Liguria), Angelo Berlangieri (presidente dell’Unione Provinciale Albergatori di Savona) e Alessandro D’Andrea (presidente nazionale dell’Associazione Direttori Albergo e direttore del Senato Hotel Milano). Queste personalità che sottolineeranno l’importanza di investire nella riqualificazione del settore turistico proprio in virtù della forte crescita che questo mercato sta avendo.

È con Federico Della Puppa, Docente di economia allo Iuav dell’Università di Venezia e responsabile dell’area “Economia & Territorio” di Smart Land, che si farà il punto sul settore turistico italiano oggi e quali sono le prospettive del settore alberghiero sempre più attento alle esigenze dei nuovi viaggiatori, sempre più rivolto alla sostenibilità e all’innovazione.

Con Roberto Vitali si evidenzierà la necessità di parlare di ospitalità accessibile che va oltre il semplice “rispetto delle norme”. Secondo il Ceo di “Village for all V4A” è necessario considerare i reali bisogni delle persone. Il rispetto della norma non implica necessariamente il rispetto delle esigenze dei clienti.

È chiaro, dunque, che oggi è sempre possibile valutare la qualità del servizio che un hotel offre ai propri fruitori. Ma come è possibile migliorare le prestazioni di una struttura ricettiva? Indispensabile è evolvere il concetto di comfort. Garantire ai propri clienti una vera e propria sensazione di benessere consente di convertire l’emozione in gradimento da parte del consumatore: maggiori saranno le valutazioni positive dei propri clienti e migliore sarà il posizionamento dell’hotel.

Ad avvalorare questa tesi saranno Elena Stoppioni, presidente della Federazione Cdo Edilizia, e Leopoldo Busa, esperto di qualità dell’aria indoor, a rispondere a questa domanda.

In questa cornice con Roberto Canu, Founder Green Building Solutions, Andrew Kinvig e Daniele Zunini, e + e Consorzio di Rete tra professionisti ed aziende, si parlerà di Hotel 4.0. Il primo approfondirà l’ospitalità sostenibile ed efficienza energetica negli hotel: quali sono le soluzioni di riqualificazione energetica delle strutture ricettive confrontando le caratteristiche della struttura prima e dopo l’intervento e mettendo in risalto i benefici energetici ed i risparmi economici.

Gli ultimi due illustreranno i finanziamenti agevolati e strumenti finanziari per interventi di riqualificazione a favore degli hotel con particolare focus sugli strumenti fiscali (credit tax, super ammortamento), e gli strumenti agevolativi (bando regionale, conto termico, detrazioni 65 per cento, titoli efficienza energetica).

La partecipazione è gratuita. Tutte le informazioni sono su www.hotelrewind.it

Realizzato con il patrocinio e sostegno della Regione Liguria, nella persona dell’Assessore al Turismo Gianni Berrino, che aprirà i lavori, Hotel rewind in Liguria rappresenta una forte spinta all’innovazione di un settore tanto strategico quanto profondamente bisognoso di innovazione e slancio. Regione Liguria ha messo in campo un Fondo Strategico per contributi specifici alla riqualificazione (attualmente in corso). Compagnia delle Opere Liguria e UPA sposano e promuovono Hotel Rewind per poter stimolare fortemente gli operatori e offrigli strumenti per agire concretamente e da subito il cambiamento.

Agorà e Hotel Volver hanno ideato e curano il road show itinerante attivo dal 2016. Il progetto è dare vita ad un sistema coeso che possa avere un reale impatto su scala nazionale e mettere insieme ogni attore della filiera e del mercato, realizzando una serie di eventi sul territorio che rappresentino un’unica piattaforma con un linguaggio condiviso.

Gli obiettivi sono avvicinare i diversi attori ai temi della sostenibilità: professionisti, aziende, proprietari interessati ai temi della riqualificazione energetica perché la spinta al futuro del nostro Paese passa anche attraverso il turismo. Puntare ad un turismo ecologicamente, socialmente ed economicamente sostenibile è il nostro obiettivo.