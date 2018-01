Loano, deve scontare 4 anni di carcere per maltrattamenti: arrestato dai carabinieri

Loano. Nella serata di ieri i carabinieri della Compagnia di Albenga, con il supporto dall’alto dell’elicottero dell’Arma, hanno effettuato una serie di controlli e posti di blocco nell’entroterra finalese, in arterie ritenute strategiche per il contrasto dei furti in abitazione, ispezionando decine di veicoli in transito.

Nella rete dei controlli è finito un loanese di 49 anni, pregiudicato, sul quale pendeva un ordine di cattura per l’espiazione della pena di quasi 4 anni di reclusione per maltrattamenti in famiglia commessi nel 2014.

L’uomo rintracciato da una pattuglia di carabinieri del Comando Stazione di Loano, che partecipavano al massiccio dispositivo messo in campo per controllare il territorio, è stato immediatamente portato nel carcere di Imperia.