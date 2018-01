A Loano c’è la stazione dei carabinieri più antica della Liguria: l’Arma è presente dal 1814

Loano. E’ il più antico comando stazione dei carabinieri sul territorio ligure e si trova a Loano. Sabato 27 gennaio l’Arma dei carabinieri ne celebrerà l’istituzione scoprendo una targa commemorativa nel corso di una cerimonia che vedrà la partecipazione delle autorità civili e militari del territorio e sarà accompagnata da un concerto della Fanfara del 3° Reggimento carabinieri della Lombardia.

“La nostra stazione dei carabinieri è la più antica della Liguria – spiega il sindaco Luigi Pignocca –. E’ stata fondata addirittura nel 1814, quindi oltre duecento anni fa. E’ per noi dunque motivo di grande orgoglio e soddisfazione festeggiare questo piccolo ‘primato’ accogliendo nuovamente a Loano la Fanfara del 3° Reggimento Carabinieri Lombardia, una delle realtà più importanti ed apprezzate dell’Arma dei carabinieri”.

“Ma questa giornata vuole essere anche e soprattutto un momento per sottolineare, ancora una volta, il profondo legame che unisce la nostra città e la nostra comunità con l’Arma. Un rapporto saldo e duraturo, che si concretizza nella costante e fattiva collaborazione tra l’amministrazione comunale ed i carabinieri ed anche nel grande affetto che da sempre i loanesi nutrono nei confronti di tutti i militari e, più in generale, dei rappresentanti delle forze dell’ordine”.

Il programma della giornata prevede alle 10.30 una cerimonia ristretta con la deposizione di una corona al monumento ai Caduti di Nassiriya, presso gli omonimi giardini in Loano, da parte del sindaco Luigi Pignocca e delle autorità locali. Al termine della cerimonia, alle 11.30, in piazza Italia si terrà il concerto Fanfara del 3° Reggimento Carabinieri Lombardia. Al pomeriggio le celebrazioni si sposteranno presso la stazione dei carabinieri di viale Enrico Toti. Alle 15.25 prenderà il via la cerimonia di scoprimento di una targa commemorativa in ricordo dell’istituzione del più antico comando stazione dei carabinieri in territorio ligure. A scoprire la targa sarà la madrina della cerimonia Oriella Ghione, madre del Maresciallo Capo Daniele Ghione decorato con la croce d’onore “alla memoria”.

La giornata si concluderà con l’inaugurazione della mostra fotografica allestita presso la Sala Azzurra del Marina Center di Marina di Loano (alle 16.10) ed il concerto della Fanfara del 3° Reggimento Carabinieri Lombardia presso la Sala Mascalzone Latino sempre al Marina Center di Marina di Loano (alle 16.20).

La prima attestazione della presenza di una stazione carabinieri a Loano è contenuta in un elenco datato 1818. Successivamente il reparto compare nel Calendario Generale del Regno dell’anno 1826 ove figura con la seguente dipendenza: “Divisione di Genova, Compagnia di Savona, Luogotenenza di Finale Marina, Stazione di Loano”. Nel 1858 la dipendenza era la seguente: “Divisione (equivalente dell’attuale Comando Provinciale) di Genova, Compagnia di Savona, Luogotenenza di Albenga, Stazione di Loano”. Nel 1861 la configurazione era la seguente: “Legione di Torino, Divisione di Genova, Compagnia di Savona, Luogotenenza di Albenga, Stazione di Loano”. Nel 1874 con l’istituzione delle Province e dei Circondari, in sostituzione dei livelli gerarchici degli attuali Comandi Provinciali e Compagnia, l’assetto cambiò in: “Legione di Piacenza, Provincia di Genova, Circondario di Albenga, Stazione di Loano”. Nel 1880, con la riassegnazione a quei livelli gerarchici delle denominazioni tradizionali dell’Arma, il reparto figurava inquadrato secondo la seguente linea di comando: “Legione di Piacenza, Divisione di Genova, Compagnia di Genova, Tenenza di Albenga, Stazione di Loano”. Con la soppressione della Legione di Piacenza il 10 gennaio 1885, il ponente ligure e la provincia di Genova passarono alla Legione di Torino.

Si dovette attendere il 1929 perché fosse istituita la Divisione di Savona, a seguito della costituzione dell’omonima provincia nel 1927, mentre la Tenenza di Albenga fu elevata a Compagnia mantenendo la circoscrizione sulla Stazione di Loano. Secondo lo scompartimento territoriale dell’Arma del 1932, la stazione aveva la seguente catena di comando: “Legione di Genova, Divisione di Savona, Compagnia di Albenga, Tenenza Diretta, Stazione di Loano”. L’8 settembre 1943 tutti i comandi della Legione di Genova continuarono il regolare servizio d’istituto. In tale data sono presenti alle dipendenza della Legione di Genova il “Gruppo di Savona, la Compagnia e la Tenenza di Albenga e la Stazione di Loano”. Nel marzo 1944, con la costituzione della Guarda Nazionale Repubblicana, i reparti dell’Arma furono definitivamente sciolti. A seguito della liberazione del Nord Italia dal regime nazi-fascista, il 1 maggio 1945 riprese a funzionare la Legione di Genova e, a partire dal 2 giugno successivo, anche la Compagnia e la Tenenza di Albenga con i reparti dipendenti. In occasione della Festa delle Forze Armate, il 4 novembre 1948, si tenne una solenne cerimonia per la consegna della bandiera nazionale alla stazione carabinieri. Il 28 aprile 1965 la stazione di Loano fu posta alle dirette dipendenze della Compagnia di Albenga. Nel 1999 è stato costituito il valico marittimo di Loano che dipende dalla stazione.

Nel corso degli anni la sede della stazione dei carabinieri di Loano ha cambiato sede diverse volte. La più antica fotografia in cui compare è datata 1910, anno in cui si trovava in quella che oggi è via Cesarea. Attualmente si trova in viale Enrico Toti.