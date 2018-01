Loano/Boissano/Toirano. Entreranno in funzione in questi giorni i nuovi pannelli informativi per l’allerta meteo posizionati nei punti strategici di Loano, Boissano e Toirano dal servizio associato di protezione civile dei tre Comuni.

Gli apparecchi sono stati installati e collaudati e ora sono pronti all’uso. Grazie alle tre lampade di cui sono dotati, i pannelli informeranno con semplicità e rapidità la popolazione in caso in cui la protezione civile regionale dovesse promulgare lo stato di allerta gialla, arancione o rossa. Il semaforo corrispondente all’allerta lampeggerà una volta emesso il preavviso mentre passerà a luce fissa durante l’effettivo periodo di durata della stessa. I pannelli sono alimentati ad energia solare e sono dotati di batterie capaci di garantirne l’efficienza anche dopo lunghi periodi di scarsa luminosità.

di 9 Galleria fotografica A Loano, Boissano e Toirano arrivano i pannelli informativi sull'allerta meteo









“I pannelli – spiegano dal gruppo intercomunale di protezione civile – sono utili ad avvisare la cittadinanza sull’evolvere delle condizioni meteo mentre i dettagli e le informazioni utili in caso di allerta o emergenza sono trasmesse in tempo reale attraverso l’app gratuita ComuniCare, scaricabile su tutti i sistemi operativi in apposito store. Per Android: ComuniCare; per Ios: iComunicare; per Windows: protezione civile e poi ComuniCare”.

A Boissano i pannelli si trovano lungo la provinciale all’intersezione con via Pozzo (presso l’accesso alle scuole e al comune) sulla provinciale presso il parcheggio della croce di Malta. A Loano si trovano in Campo Cadorna all’incrocio con corso Roma, sull’Aurelia nei pressi della rotatoria all’incrocio con via dei Gazzi (nei pressi della chiesa dei cappuccini), in viale Silvio Amico presso la rotatoria all’incrocio con via degli Alpini, in via Bulasce presso la rotatoria che immette via Orsolani. A Toirano si trovano sulla provinciale all’ingresso del paese e presso le ex scuole Polla e Garassini in località Braiassa.