Loano, apertura straordinaria del Museo della Marineria per sostenere l’acquisto di un’ambulanza

Loano. Giovedì 4 gennaio apertura straordinaria del Museo del Mare e della Marineria loanese, grazie alla Associazione Culturale Lodanum che “presterà” il museo di Palazzo Kursaal al comitato loanese della Croce Rossa Italiana come contributo alla raccolta fondi in corso per l’acquisto di una nuova ambulanza di soccorso.

Quindi giovedì dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18 sarà visitabile a Palazzo Kursaal, sul lungomare, il museo che custodisce ed espone oggetti e documentazione sulla marineria loanese e del ponente savonese. L’associazione Lodanum ha raccolto numeroso materiale storico-culturale quali libri, documenti, fotografie, modellini che testimoniano il passato marinaro del territorio. Si tratta di una retrospettiva storico- documentaristica della Loano marinara e turistica attraverso immagini, disegni, documenti, oggettistica.

Sarà un occasione per loanesi e turisti per vedere o rivedere un pezzo importante della storia della città e, contemporaneamente aiutare la Croce Rossa di Loano che quotidianamente è impegnata a servizio della popolazione. Anche in questo caso tutte le offerte raccolte saranno utilizzate per l’acquisto della nuova ambulanza di soccorso.

Tutti coloro che vorranno sostenere la nraccolta fondi potranno anche effettuare un bonifico sul conto dedicato: IBAN IT57G0311149430000000000209 aperto presso l’UBI Banca di Corso Europa. Ogni donazione effettuata tramite bonifico bancario o assegno, consegnato presso la sede CRI di Piazza Aicardi 5, è fiscalmente detraibile.