Loano. Non c’è pace per le linee elettriche di Loano. A cinque giorni dall’inizio dell’anno, questa notte la corrente è mancata per la quarta volta in alcune palazzine di via Petrarca e via Fogazzaro.

Si tratta come detto di un problema che si trascina da tempo: interruzioni nella fornitura di energia elettrica si erano verificate sia a Capodanno che il 2 e 3 gennaio, ogni volta per diverse ore, sia in via Petrarca che in via Fogazzaro, una traversa di via Manzoni. Un disservizio che porta con sé innumerevoli disagi: i residenti (negli alloggi numerose le famiglie con figli) si trovano al buio e senza riscaldamento, ed un anziano è senza corrente per il suo respiratore artificiale.

La luce è saltata questa notte poco dopo le 2, e nel momento in cui scriviamo (ore 8.45) non è ancora tornata. “Parlare con l’Enel è quasi impossibile – ci racconta una residente, consigliera di condominio – perchè occorre un numero di bolletta ma ormai quasi tutti abbiamo le bollette digitali sul computer, che ovviamente è spento…”. Diverse altre segnalazioni e lamentele sono giunte tra questa notte e questa mattina alla redazione di IVG.

Ieri alcuni tecnici dell’Enel erano intervenuti in zona per risolvere definitivamente il problema. “Hanno affisso un cartello che annunciava i lavori – ci racconta un altro abitante della via – e la conseguente interruzione dell’energia elettrica per circa un’ora e mezza. Invece è mancata solo per un quarto d’ora. Eravamo contenti, peccato però che la riparazione sia durata talmente poco che questa notte siamo di nuovo da capo…”.

Secondo quanto riferito da Enel, il problema sarebbe provocato da un guasto accidentale ad un cavo interrato di bassa tensione. Due giorni fa l’annuncio di un intervento provvisorio di alimentazione per risolvere la situazione, quindi, ieri, l’intervento definitivo di riparazione del cavo interrato. Intervento che evidentemente non si è rivelato sufficiente, lasciando le quattro palazzine di via Fogazzaro e le due di via Petrarca nuovamente “al buio”.