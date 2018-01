Loano, al palazzetto dello sport il corso di autodifesa dell’Asd Musurakai

Loano. Prenderà il via sabato 13 gennaio e proseguirà fino al 28 aprile il corso di autodifesa organizzato dall’Asd Musurakai Karate con il patrocinio del Comune di Loano.

“Il corso – spiega Antonio Musuraca, maestro di karate dell’Asd Musurakai – ha l’obiettivo di fornire le più importanti nozioni di autodifesa alle persone che, per diversi motivi, hanno bisogno di acquisire maggiore sicurezza e consapevolezza delle proprie possibilità. Purtroppo al giorno d’oggi gli episodi di violenza sono ormai all’ordine del giorno. Durante le lezioni insegneremo come affrontare ogni difficoltà con la giusta calma e lucidità”.

“Organizzare un solo incontro non sarebbe stato sufficiente a passare in rassegna in maniera esaustiva le diverse tecniche di autodifesa. Perciò, in accordo con l’amministrazione comunale di Loano, abbiamo ritenuto di sviluppare il corso su 16 settimane”.

Le lezioni si terranno ogni sabato dalle 14.30 alle 16.30 presso la palestrina del palazzetto dello sport Garassini di via Matteotti e sono aperte a tutti, uomini e donne.